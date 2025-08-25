O São Paulo emitiu uma nota oficial na manhã desta segunda-feira (25) em apoio à decisão tomada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de alterar datas do calendário de jogos no final da temporada. No sábado, a entidade havia publicado um comunicado anunciando as alterações nos jogos do Brasileirão e Copa Do Brasil, que adiam o fim da competição de mata-mata e adiantam a última rodada dos pontos corridos. A reportagem do Lance! já havia adiantado posição do clube.

O Tricolor se posicionou a favor das alterações e afirmou que vê pontos positivos nessa mudança proposta pela CBF. A equipe não está na disputa da Copa do Brasil após cair nas oitavas de final para o Athletico-PR, mas segue na disputa da Libertadores nas quartas de final.

No texto, a equipe reforça que a antecipação dos jogos do Brasileirão torna o calendário mais folgado para equipe que disputam a Libertadores e ainda têm chance de vencer o torneio continental e, consequentemente, disputar a Copa Intercontinental da Fifa, marcada para a segunda semana de dezembro neste ano.

- O São Paulo Futebol Clube analisa de forma positiva a mudança de datas no Campeonato Brasileiro apresentadas pela CBF. Como um dos três Clubes do país que seguem na CONMEBOL Libertadores, o São Paulo FC vê benefícios com o adiantamento do término do campeonato nacional para o dia 7 de dezembro - diz o texto.

O clube paulista ainda reforça que o fim do Brasileirão no começo de dezembro permite que a maioria das equipes - àquelas que não estarão na disputa das semifinais e final da Copa do Brasil - iniciar o período de férias mais cedo, auxiliando no começo de preparação da temporada 2026.

- Afinal, o campeão do torneio continental terá mais tempo para treinar para o Mundial, enquanto que as demais equipes poderão já iniciar mais cedo o período de férias e preparação para a temporada seguinte - defende o São Paulo.

A posição do clube é oposta a de outras equipes da elite nacional, incluindo Palmeiras e Flamengo que ainda jogam a Libertadores, que já se posicionaram no fim de semana contra a decisão de mudança da CBF.

Elenco do São Paulo comemora gol contra o Atlético-MG no Brasileirão. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Entenda as mudanças de data da CBF

O comunicado da CBF com as alterações da data foi publicado no sábado. Com a alteração da data final do Brasileirão, que acontecerá quase duas semanas de antecedência, as rodadas 27, 29, 31 e 33 foram remanejadas e serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro. Inicialmente, o período estava reservado para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Para os outros times que não estão na disputa da Libertadores, a mudança também é vista com bons olhos. Com o final do Brasileirão no dia 7, as equipes poderão antecipar as férias dos jogadores e planejamentos para a próxima temporada.

A CBF também alterou as datas do calendário da Copa do Brasil. Os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro, ocupando os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Há a chance de que os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil sejam disputados no dia 26 de novembro.