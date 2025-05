São Paulo deve ter mudanças contra o Grêmio; veja provável escalação

O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, às 21 horas (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, em confronto válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time deve ter mudanças na escalação para o confronto desta noite.

O Tricolor atravessa um momento complicado na Série A. São três rodadas sem vitória, incluindo derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no clássico da semana passada. Mesmo com a vaga antecipada às oitavas da Libertadores garantida, o time ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileiro, com nove pontos, e busca uma vitória diante do Grêmio para se afastar da zona de rebaixamento e recuperar a confiança no campeonato.

O treinador Luis Zubeldía terá desfalques importantes para o compromisso diante dos gaúchos. Estão fora da partida o atacante Lucas Moura, além do volante Luiz Gustavo, do lateral-direito Igor Vinícius e do jovem atacante Henrique, todos em recuperação no departamento médico. Jonathan Calleri, que operou o joelho recentemente, só deve voltar ao fim da temporada.

Com isso, a comissão técnica trabalha com alternativas para manter a competitividade da equipe.

Zubeldía deve repetir parte da base que enfrentou o Libertad no meio de semana, no confronto que classificou o Tricolor às oitavas de final da Libertadores, mas pode promover mudanças por conta do desgaste físico. O zagueiro Ruan, substituído no intervalo da última partida, pode ser poupado, com Arboleda surgindo como opção. Na lateral direita, Cédric Soares pode ceder lugar a Ferraresi, caso seja necessário preservá-lo.

A formação inicial provável do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi (Cédric), Alan Franco, Ruan (Arboleda) e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Mateus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.

