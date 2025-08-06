Marcos Antônio abre o jogo após eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Marcos Antônio falou sobre a eliminação do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor foi eliminado após o Athletico vencer o tempo regular por 1 a 0 e levar a decisão para os pênaltis. O time do Morumbis havia vencido o jogo de ida por 2 a 1.

O volante, que vem sendo um dos destaques da temporada, afirmou que sabia que o jogo seria difícil, mas entende que a expulsão de Rafael, ainda nos primeiros três minutos, complicou mais ainda. A decisão aconteceu na Ligga Arena. Marcos Antônio disse que o time "foi guerreiro", mas que agora era "erguer a cabeça".

- Sinceramente sabíamos que seria difícil aqui na casa deles, torcida e tivemos uma expulsão logo no início do jogo, mas batalhamos, lutamos e equipe está de parabéns, temos grandes guerreiros aqui, agora é levantar a cabeça e seguir em frente - disse Marcos Antônio.

O São Paulo vinha de um momento bom. Além da vantagem no primeiro jogo, eram cinco jogos sem perder. No final de semana, enfrenta o Vitória no Brasileirão. Na semana que vem, encara o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo de ida será na Colômbia.

- Não podemos deixar a derrota nos abalar para a sequência, estamos tristes, claro, queríamos seguir na competição. Agora é levantar a cabeça para seguir em frente - completou.

Marcos Antônio falou sobre a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foram as disputas de pênalti em Athletico x São Paulo?

Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, as penalidades foram complicadas para o lado do São Paulo.

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei.