Crespo explica o que mudou no São Paulo para quebrar jejum negativo diante do Bahia

A vitória do São Paulo diante do Bahia na noite deste sábado (25) pôs fim a uma sequência de três derrotas seguidas no Brasileirão. Contra o rival baiano, aplicou 2 a 0 e chegou a 41 pontos conquistado. Após a partida, o técnico Hernán Crespo destacou o que foi necessário para virar a chave somar os três pontos dentro de casa. O treinador sinalizou que a parte psicológica dentro de campo teve peso fundamental.

O argentino lembrou que a atual temporada tem sido marcada por lesões sérias de peças importantes para o jogo do São Paulo, mas o grupo tem correspondido positivamente nesta reta final e tem se sacrificado ao máximo.

- A diferença foi o jogo, a concentração do minuto zero até o final. Estou realmente muito feliz. É um grupo que merece essa alegria, trabalha muito, se sacrifica muito um pelo outro. Foi uma temporada complicada por tudo o que foi acontecendo e ainda acontece. Mas esse grupo sempre dá a cara. Depois, o resultado às vezes não vem, e já sabemos que pode acontecer de tudo um pouco. Ninguém deve duvidar desse grupo em termos de sacrifício, profissionalismo, entrega e vontade. Mais uma vez estamos trabalhando com autoridade, respeitando a identidade. Estou feliz - afirmou o treinador.

Questionado sobre a ausência de um profissional da área psicológica do próprio São Paulo, Crespo destacou que é, de fato, importante ter o acompanhamento constante para o elenco, mas embarra na individualidade de cada atleta.

– Acho que é importante, mas não só o psicólogo, que é algo que precisa, mas atras de um psicólogo tem outras pessoas. É muito delicado, acho que para todos, para o grupo é importante, temos que falar de maneira muito pessoal, então um psicólogo é para isso. São coisas delicadas que não se dá pra falar em uma coletiva - completou.

Preparação tática do São Paulo

Dentro de campo, o Hernán Crespo também destacou sobre o empenho de colocar seu esquema tático em prática. Desde que chegou, usa o sistema de três zagueiros e, mesmo diante de lesões constantes, manteve a filosofia tática. O argentino disse que busca aplicar um esquema que seja condizente com o que o elenco apresenta de peças e reforçou o peso negativo que o calendário acelerado tem na adaptação e treinamento dos atletas.

A realidade é que aqui no São Paulo jogamos com três zagueiros, e digo assim porque as características do elenco pedem isso. Antes, conquistei a Champions Asiática (pelo Al-Ain) jogando com linha de quatro.

A identidade não é sobre jogar com três ou quatro. Eu tento fazer um esquema sob medida, onde acredito que o elenco pode funcionar melhor, mas é difícil. Jogando a cada três dias, é quase impossível testar. Quando temos uma semana, tentamos experimentar. São 65 ou 66 jogos, às vezes você tem dúvidas. Tem que jogar, tentar dentro de campo. É parte da vida que escolhemos e eu tento fazer o meu melhor - explicou.

O ataque é um dos setores que o São Paulo mais tem lidado com ausências. São quatro centroavantes lesionados: Calleri, André Silva, Ryan Francisco e, na última semana, Dinenno. O treinador voltou a cotar seu ex-clube, o Al-Ain, ao explicar que já precisou passar por adaptações de características de atletas e que precisa fazer o mesmo atualmente, exemplificando o reposicionamento de Gonzalo Tapia.

- Vamos fazer o melhor. Quando fui campeão com o Defensa y Justicia, coloquei Braian Romero e deu certo. Rigoni na primeira passagem deu certo como centroavante e só aqui ele jogou assim, no mais foi ponta. Quando estava no Al-Ain coloquei um jogador diferente. Então, quando você não tem, tem que inventar, às vezes dá certo e às vezes não. O Tapia, por exemplo, também, mas temos que adaptar, tem que tentar uma ideia, às vezes dá certo e às vezes não - disse.

A vitória do São Paulo colocou o time com 41 pontos na 8ª posição momentaneamente, podendo ainda ser ultrapassado pelo Vasco, que joga neste domingo (26). O elenco se reapresenta neste domingo (26), às 10h30, no SuperCT, O próximo compromisso é diante do Vasco, fora de casa, em confronto direto no próximo fim de semana.



