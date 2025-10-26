A partida contra o Bahia ficará marcada na carreira de Luciano. Na noite de sábado, o atacante do São Paulo anotou seu 100° gol com a camisa tricolor e entrou no top-20 maiores artilheiros da equipe na história. A trajetória do camisa 10 é marcada por altos e baixos, fato que foi lembrado por ele em entrevista pós-jogo.

O atleta relembrou de momentos de tensão dentro de sua passagem pelo São Paulo, o incluindo ameaças feitas à sua família por torcedores do time através das redes sociais e ponderou como isso afeta sua relação dentro do clube e com seus familiares.

- Acho que quando as coisas não acontecem, tudo certo me criticar, me vaiar e me xingar. Eu tenho que pegar essas críticas, melhorar em cima delas e tentar, no outro jogo, superar isso e ajudar meus companheiros. Mas 1uando entra para o lado pessoal, que vai nas redes sociais da minha esposa, que vai nas redes sociais da minha mãe, das minhas irmãs, e ameaçar minhas filhas, minha família... isso já vai para o lado pessoal porque eu não consigo desempenhar tão bem. Eu acho que as críticas são válidas. Eu tenho 100 gols com a camisa do São Paulo. Tem torcedor que não gosta de mim, mas vai ter que começar a gostar, a se acostumar, porque são 20 jogadores que tem 100 gols com essa camisa e eu sou um deles - afirmou em entrevista após o jogo.

Luciano fez um pedido à torcida do São Paulo eu citar as críticas e ameaças virtuais sofridas, principalmente na atual fase vivida pelo clube, que estava com uma vitória nos últimos oito jogos, a três partidas sem ganhar, e venceu o {Bahia} no sábado com show do próprio atacante dentro de campo.

- Eu só peço, por favor, que o torcedor que gosta de mim não vá ameaçar minha família, minhas filhas. Minha esposa até chegou a postar que outro dia falaram que sabiam onde eu morava, onde minhas filhas estudavam. Aí minha esposa fica com medo, eu fico com medo também, porque eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui no São Paulo para ajudar. Às vezes não dá certo, mas só que eu também sou humano e eu vou errar. Eu não sou um jogador perfeito. Então eu só peço que, quando for cobrar, cobre só a mim. Não entre na parte pessoal da minha família - completou.

Ainda no campo, no intervalo, Luciano se declarou ao São Paulo ao falar da forte relação que construiu desde que chegou à equipe. O clube a a torcida passaram a representar boa parte do que é a vida do jogador no dia a dia, como lembrou o camisa 10.

- O São Paulo, desde que cheguei aqui, depois da minha família, foi tudo na minha vida. As vezes eu sou vaiado pela minha torcida e pela torcida adversaria, mas meus companheiros estão comigo. Poucos chegam a 100 gols, ainda mais em num clube desse aqui. Me sinto privilegiado e vou trabalhar para seguir marcando gols - destacou o atacante na saída para o intervalo. - disse ao canal Sportv.

Luciano anotou seu 100º gol pelo São Paulo contra o Bahia no Morumbis. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Conversa com Ceni? Luciano respondeu

A marca dos 100 gols o coloca em um hall que é ocupado por outros ídolos da história do Tricolor, entre eles Rogério Ceni. O ex-goleiro, hoje técnico do Bahia, viu de perto o gol de Luciano. Perguntado sobre como quer ser lembrado pela torcida no futuro e se teve algum contato com o ídolo são-paulino, o atacante do time paulista foi direto na resposta.

- Eu vou ser lembrado pelos gols que eu fiz, pelos títulos que eu ganhei também. Eu tenho três títulos aqui em cinco anos. Eu espero que o torcedor são-paulino que realmente gosta de mim nunca me esqueça. Porque depois, quando eu sair daqui, se um dia eu sair, eu vou estar sempre torcendo pelo sucesso desse clube (...) Não, eu não cheguei a nem conversar com o Rogério. Eu vi que ele já tinha saído do campo ali, eu nem cheguei a conversar com ele não - disse.

O camisa 10 também não deu voltas ao falar dos planos para daqui até o fim da temporada. Luciano afirmou que entende que há a concorrência dentro do elenco, falou em tranquilidade para ele e para seus companheiros e seguir com foco nos treinamentos nesta reta final de Brasileirão.

- O treinador dá oportunidade para todo mundo. Quando tem jogos em sequência, ele sempre muda a equipe. A gente tem que ficar tranquilo também, tem que saber que tem companheiro que quer jogar e que treina para jogar. Então a gente fica tranquilo e espera quando entrar poder ajudar - finalizou o camisa 10.

Luciano e o elenco do São Paulo se reapresentam na manhã deste domingo (26), às 10h30, para o treino no SuperCT. O foco é o jogo diante do Vasco, no próximo fim de semana, no Rio de Janeiro.