Carlos Belmonte concedeu entrevista após o resultado positivo do São Paulo contra o Vitória, por 2 a 0, neste sábado (9). No Morumbis, o diretor de futebol do Tricolor falou sobre a necessidade do time vender ativos, comentando a negociações de promessas como Lucas Ferreira e Henrique Carmo, e revelou também um corte milionário na folha salarial do time.

O clube encerrou a última temporada com uma dívida de R$ 968,2 milhões, com R$ 287,6 milhões de déficit. Em relação ao balanço orçamentário de 2023, o Tricolor apurou um aumento de R$ 301,5 milhões na dívida. Para equilibrar as contas, o Tricolor tem em mente que precisa vender jogadores.

- Essa é uma decisão que tomamos como diretoria. É um ano que, como vocês podem observar, está muito restrito financeiramente. O São Paulo é o único time da primeira divisão que não contratou nenhum jogador por transferência - disse Belmonte.

- Reduzimos a folha de pagamento em quase R$ 8 milhões no primeiro semestre, de 31 de dezembro de 2024 a 30 de junho deste ano, o que representa mais de R$ 1 milhão por mês de redução - completou.

De acordo com Belmonte, mesmo que o São Paulo tenha atingido algumas metas de negociações, mais saídas serão esperadas, pensando justamente no orçamento.

- Não existe outra alternativa. A questão dos valores é ampla: é o mercado que dita. É preciso receber propostas e, a partir delas, avaliar se vale a pena ou não concretizar a venda de atletas - completou.

Belmonte revelou a necessidade de vendas (Foto: Vitor Palhares)

Belmonte confirma negociação de joias de Cotia

Na última semana, o Lance! informou sobre interesses do mercado em cima de jogadores como Lucas Ferreira (na mira de quipes como Shakthar e Cruzeiro), e também de Henrique Carmo (na mira do PSV). Recentemente, o São Paulo também concretizou a venda de Matheus Alves ao CSKA, por R$ 32,2 milhões. O dirigente também confirmou essas informações.

- Sobre o (Lucas) Ferreira, nós recebemos uma proposta, mas não aceitamos de imediato. Estamos negociando a partir de uma, duas, até três propostas que temos pelo jogador - disse o diretor.

- Quanto ao Henrique, trata-se mais de uma possibilidade de empréstimo, que também estamos analisando no momento. Não há nada fechado ou acertado - confirmou.