Fortaleza faz consulta por Igor Vinícius, lateral do São Paulo

O Fortaleza consultou a situação do lateral-direito Igor Vinícius, que pertence ao São Paulo. A informação foi publicada inicialmente pela "Gazeta Esportiva" e confirmada pelo Lance!. As negociações também envolvem o clube paulista, visto que seu contrato é válido até o fim deste ano.

No momento, o lateral está mais próximo do Corinthians. O time é treinado por Dorival Júnior, que trabalhou com Igor Vinícius em sua última passagem pelo São Paulo.

Atualmente, na posição, o Fortaleza conta com Tinga e Mancuso. Além disso, o zagueiro Brítez já atuou improvisado como lateral-direito. Alternando para um esquema de três zagueiros, Yago Pikachu pode ser escalado por Juan Pablo Vojvoda como ala.

Igor Vinícius, lateral-direito do São Paulo (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Por conta do Mundial de Clubes, a janela de transferências está aberta até o dia 10 de junho. O próximo intervalo será entre 10 de julho e 2 de setembro.

Fortaleza apresenta novo diretor de futebol

O Fortaleza apresentou, na última terça-feira (3), seu novo diretor de futebol. Sérgio Papellin, que vai para a sua quarta passagem pelo clube, destacou a necessidade de ter jogadores dedicados no elenco e falou em retirar possíveis "laranjas podres" da equipe.

— Vamos conversar muito no dia a dia. Tenho certeza de que vamos detectar se existe essa insatisfação. E se existe, vamos procurar tirar o mais rápido possível do grupo. Porque nós não queremos 'laranjas podres' dentro do grupo - relatou o dirigente.

Agenda do Fortaleza

Após a derrota por 5 a 0 para o Flamengo, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileirão, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.