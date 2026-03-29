Entenda como Artur pode se encaixar no sistema de Roger Machado no São Paulo

Artur foi anunciado pelo São Paulo neste sábado. Já em terras paulistas, o jogador chega como um empréstimo do Botafogo para até o final do ano e trabalhou com Roger Machado no passado. O Lance! explica como o atleta pode se adaptar na equipe.

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A ideia é que Artur se adapte a uma ideia que o treinador tem: ter um ponta mais veloz, ue consiga ampliar os corredores. Tendo em vista a tendência citada anteriormente, um sistema que pode ser adotado é baseado em um 4-3-2-1.

Isso conversa com algumas características do jogador. Artur é m ponta que busca profundidade, tem boa explosão e costuma levar vantagem no um contra um, especialmente quando recebe em situações de campo aberto.

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De acordo com números do Sofascore, pelo Botafogo, foram 60 jogos, sendo 43 como titular, com 10 gols e 5 assistências, participando diretamente de um gol a cada 254 minutos. O atacante registra média de 1,4 finalizações por jogo, com 0,6 no alvo, além de 1,1 passes decisivos por partida e 12 grandes chances criadas, mantendo ainda 50% de conversão nas oportunidades claras. No desempenho individual, acumula 1,1 dribles certos por jogo, 3,0 duelos ganhos com 48% de eficiência e sofre 1,1 faltas por confronto.

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Além disso, Artur combina velocidade com boa leitura ofensiva. Mesmo não sendo um driblador, consegue ser eficiente nas tentativas e também contribui na criação.

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Artur, atacante do Botafogo, chega por empréstimo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Veja como foi a negociação de Artur

O jogador deixa o Glorioso rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

A busca por um ponta estava diretamente ligada à configuração atual do elenco. Hoje, o São Paulo conta majoritariamente com atacantes de referência, como Calleri e André Silva, o que limita as variações táticas no setor ofensivo. A chegada de um jogador com características de velocidade abriria novas alternativas para a comissão técnica. Roger deseja ter seu "sistema ideal" no clube.