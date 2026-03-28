São Paulo faz treino tático com novidades

O São Paulo seguiu com o cronograma de treinamentos. Neste sábado (28), Roger Machado aplicou um treino olhando mais para o lado tático.

Aproveitando a pausa no calendário e de olho na proximidade do jogo contra o Internacional, o técnico Roger Machado comandou uma longa e intensa atividade, com exercícios focados tanto em movimentações defensivas quanto ofensivas.

continua após a publicidade

O dia do elenco começou com a apresentação de um vídeo exibido pela comissão técnica, após o aquecimento e exercícios físicos orientados pela preparação. Depois, Roger Machado comandou um trabalho dividido em duas partes: a primeira foi focada em organização defensiva, enquanto a segunda parte aprimorou as construções ofensivas. Por fim, um treinamento de finalizações.

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

São Paulo tem novidades em treino

O São Paulo contou com algumas novidades. Preservado do treino no campo na sexta-feira (27) devido a um trauma no quadril, o lateral-direito Maik participou normalmente das atividades com o grupo, assim como o atacante Ryan, que está em processo de readaptação, após uma cirurgia no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O atacante Paulinho, em recuperação de lesão no joelho esquerdo, segue em processo de transição física. Em função da carga de trabalho atingida nas atividades da manhã, o elenco foi dispensado do treino programado para a parte da tarde e volta a se apresentar no SuperCT na manhã deste domingo (29).