São Paulo contrata pacote de promessas para Sub-20

O São Paulo trouxe um pacote de reforços para o Sub-20. Ao todo, foram quatro jogadores que chegam para reforçar as categorias de base de Cotia: Didier Nazareno Rodriguez (16 anos), Guilherme Brito (18 anos), Kaio Santos (19 anos) e Lucyan (19 anos).

Lucyan e Guilherme atuam como laterais-direitos. Lucyan estava na base do Bahia, mas teve passagens pelo Flamengo também. Guilherme estava no Flamengo, mas com pouco espaço no elenco carioca.

O volante Kaio Santos defendeu o Vasco e se transferiu para o Botafogo no último ano. O jogador somou somente 13 jogos na temporada. Didier é o único estrangeiro do pacote de contratações. Aos 16 anos, atua como meio-campista. Com passagem pelo Emelec, chegou a ter experiência de seleção pelo Equador, na categoria Sub-17.

A chegada dos jogadores é visando repor algumas questões dentro do elenco e aproveitar lacunas que foram deixadas por atletas que já subiram para o profissional, como Maik que atua como lateral-direito. As contratações foram feitas após uma análise do scout do São Paulo.

São Paulo tem projeto estruturado em Cotia

A base do São Paulo é vista como um dos principais formadores de jogadores no Brasil, pensando tanto no próprio clube quanto em projetar promessas para fora do país.

Cotia costuma receber investimentos voltados para o desenvolvimento dos jogadores. Um dos exemplos é a parceria com o clube alemão Stuttgart, que fornece intercâmbios e trocas culturais entre os jogadores.

A base também deve investir no desenvolvimento pessoal dos atletas, como aulas de inglês e auxílio na emissão de documentos, como passaportes.

As aulas de inglês devem começar a ser aplicadas nos próximos meses para os jogadores da base. A proposta é preparar as Crias de Cotia tanto para experiências como a promovida com o Stuttgart quanto para outras possíveis parcerias no futuro.

O Lance! apurou que a educação tem sido tratada como um dos pilares no trabalho com os jovens. O São Paulo, por exemplo, custeia escolas particulares para todos os atletas da base.