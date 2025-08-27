menu hamburguer
São Paulo

São Paulo atualiza quadro de André Silva e segue com incógnita

Tricolor atualizou as informações do jogador

Elenco treinou de olho no Cruzeiro (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 27/08/2025
17:30
  Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo atualizou algumas informações sobre André Silva no treino desta quarta-feira (27). O jogador machucou o joelho no último jogo da equipe, contra o Atlético Mineiro. Na segunda-feira, passou por exames de imagem. Na terça, esteve em uma consulta com o Moisés Cohen, consultor médico do clube.

Até o momento, o quadro de André Silva segue em debate. O Lance! apurou que ainda não há certeza de cirurgia, mas que existe a possibilidade. Se acontecer, pode perder o restante da temporada. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em tratamento no Reffis, a conduta ainda está sendo discutida.

Além de André, o Tricolor também divulgou informações sobre outros casos do elenco. O lateral-esquerdo Wendell, em processo de recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, participou de parte das atividades junto ao elenco.

Arboleda, que trata um problema no músculo reto femoral da mesma perna, prosseguiu na etapa de transição sob acompanhamento da preparação física.

Enquanto isso, o volante Hugo e o atacante Calleri, ambos em fases diferentes de recuperação após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, seguiram com trabalhos de fisioterapia. Os dois fizeram atividades no gramado também.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Treino do São Paulo

O restante do elenco do São Paulo cumpriu com as suas obrigações. A primeira parte da atividade no SuperCT contou com uma atividade conduzida pelos preparadores físicos, com um circuito de exercícios de força realizados na parte interna.

Na sequência, a comissão orientou um treino de fundamentos técnicos seguido de uma série de jogos em espaço reduzido.

O São Paulo ainda irá treinar mais duas vezes na semana. Na sexta-feira (29), viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

