São Paulo conhece arbitragem de estreia na Copa Libertadores

O São Paulo conheceu a arbitragem para seu jogo de estreia na Copa Libertadores. O time joga contra o Talleres, na Argentina. No apito, o chileno Felipe González estará no comando. Na arbitragem de vídeo, a responsabilidade fica com Benjamin Saravia, também chileno.

Claudio Urrutia será o árbitro assistente, junto com Leslie Vasquez. Dione Rissios será o quatro árbitro. Na assistência do VAR, estará Richard Trindad. A Conmebol divulgou a escala da primeira rodada do continental nessa quinta-feira (27).

Esse será o primeiro desafio do São Paulo no continental. O jogo acontece no dia 2 de abril, na Argentina. O Talleres, por sua vez, está sendo visto como o algoz do Tricolor na Libertadores.

Em 2019, os times se enfrentaram, e a equipe argentina foi a responsável por eliminar o clube paulista ainda na fase preliminar da competição. Depois do confronto do dia 2, os times voltam a se encontrar no dia 27 de abril, no Morumbis.

São Paulo viaja para Argentina em estreia na Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

São Paulo tem Libertadores como foco

A estreia do São Paulo na Libertadores deve acontecer no Mario Kempes, em Córdoba. Da capital paulista até a cidade, são cerca de três horas de viagem, sem escalas.

Os outros rivais são tradicionais também. No caso, o Libertad, do Paraguai, e o Alianza Lima, do Peru, que eliminou o Boca Juniors na fase prévia da atual Libertadores.

Tricampeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo quer reconquistar o protagonismo na competição continental.