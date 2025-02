São Paulo conhece adversário das quartas de final do Paulistão

O São Paulo conheceu seu adversário para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor enfrentará o Novorizontino. A classificação do time de Zubeldía aconteceu após o empate sem gols com o Palmeiras, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesta segunda-feira (17/2), o Novorizontino venceu o Mirassol por 2 a 1 e definiu o confronto para a próxima etapa.

Agora, o São Paulo tem um desafio pela frente: definir o mando de campo. Líder do grupo C da competição, com 16 pontos, basta vencer a Ponte Preta nesta quarta-feira (19/2).

➡️São Paulo x Ponte Preta tem horário alterado no Campeonato Paulista

Se o Tricolor garantir o resultado positivo, tem o primeiro lugar do grupo assegurado. Neste cenário, a decisão aconteceria no estádio do Morumbis, com a torcida do São Paulo presente.

continua após a publicidade

São Paulo se classificou após empate com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retrospecto do São Paulo

Contra a Ponte Preta, na próxima rodada do Paulistão, o Tricolor segura uma curiosidade positiva. A última derrota para a Ponte no Morumbis, pelo estadual, aconteceu em 2011, há mais de 14 anos. No geral, a última derrota foi em 2013 na semifinal da Copa Sul-Americana.

Contra o Novorizontino, é a segunda vez que a decisão acontecerá contra o time. No ano passado, também pelas quartas, o São Paulo enfrentou a equipe também, mas com um trauma a ser superado. Naquela ocasião, o Tricolor foi eliminado nos pênaltis.