São Paulo tem longa lista de pendurados no Paulistão; veja nomes

O São Paulo chega com uma lista longa de pendurados para esta fase final da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Ao todo, são cinco jogadores. No caso, Rafael, Enzo Díaz, Calleri, Sabino e Alan Franco. Todos eles com dois amarelos. Se tomarem mais um contra a Ponte Preta, em jogo que acontece quarta-feira (19/2), ficam suspensos contra o São Bernardo na rodada final desta etapa do Paulistão.

Vale destacar que o Tricolor vai a campo contra a Ponte com um desfalque certo: Luís Zubeldía. Por conta de amarelo em clássico contra o Palmeiras, o treinador estará suspenso e só retorna contra o São Bernardo.

Rafael é outro nome pendurado (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O que o regulamento do Paulista diz sobre cartões?

Segundo regulamento do Campeonato Paulista, todos os cartões são zerados para as quartas de final, etapa na qual o São Paulo já está classificado.

Mas existe uma exceção. Se o jogador pendurado tomar um amarelo ou algum atletar levar vermelho na última rodada da fase de grupos, a suspensão será cumprida no mata-mata.

Tais considerações podem afetar as escolhas de Zubeldía ao pensar em um time contra a Ponte Preta. Como dito, o São Paulo está garantido nas quartas, mas se preocupa com manter a liderança do grupo, para ter o mando da decisão no Morumbis.