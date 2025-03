São Paulo pede exclusão de árbitro e ameaça não usar força máxima no Paulistão 2026

O São Paulo ameaça não utilizar sua equipe principal no Campeonato Paulista de 2026 como forma de protesto contra a arbitragem da semifinal contra o Palmeiras. Nesta terça-feira (11), o clube enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) questionando a condução da partida e cobrando providências.

No documento, o Tricolor solicita a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro da FPF, alegando erros na marcação de faltas e uma postura desequilibrada durante o jogo. Assim, o São Paulo também fez questão de recuperar o histórico do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, afastado pela CBF em 2024 após um erro na partida entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão, ficando quatro rodadas sem atuar.

O clube também criticou a atuação do VAR e a postura da entidade, considerando que a FPF foi omissa diante das polêmicas. A notícia foi divulgada pela "TNT" e confirmada pelo Lance!.

— Fatos como os ocorridos ontem fazem com que o SPFC reveja sua posição, especialmente em razão da omissão da FPF, que deveria ter prontamente admitido seus erros e adotado providências para punir os árbitros da partida. Talvez não seja mais o caso de priorizar a disputa do Campeonato Paulista — diz trecho do ofício.

Outro ponto de insatisfação foi a declaração do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, que sugeriu que o goleiro Rafael poderia ter evitado o pênalti sobre Vitor Roque se tivesse chutado a bola para frente. Além disso, o São Paulo cita o histórico do árbitro, que foi afastado pela CBF em 2024 por erro em uma partida do Brasileirão.

Diante desses fatores, o clube avalia se vale a pena dar prioridade ao Campeonato Paulista de 2026 e cogita não utilizar sua força máxima na competição.