Saiba o que o São Paulo precisa para se classificar à Libertadores

Apesar de ter perdido fôlego na disputa por uma vaga no G4 do Brasileirão após o empate em 1 x 1 contra o RB Bragantino, o São Paulo foca agora em garantir uma vaga na pré-Libertadores e terminar a reta final do Brasileirão com menos pressão por uma posição na tabela. Contra o Atlético-MG, o Tricolor já pode dar esse passo e confirmar classificação para a competição no ano que vem.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo recupera lesionados e está pronto para enfrentar o Atlético-MG

Com 58 pontos, o São Paulo está 12 na frente do Bahia com 12 pontos em disputa até o fim do campeonato. Por isso, um empate diante do Galo no MorumBis já o suficiente neste cenário. O clube chegaria a 59 e o time baiano, primeiro fora da zona de classificação, só pontuaria até 58.

Porém, se o resultado não for conquistado, o torcedor tricolor começará a fazer outras contas. O cenário fica mais leve se neste mesmo sábado, horas antes do confronto contra o Atlético, o Cruzeiro conquistar a Sul-Americana.

continua após a publicidade

RB Bragantino e São Paulo empataram em 1 x 1 pelo Brasileirão Série A 2024. Foto: Diogo Reis/AGIF

Isso porque o time mineiro, que está dentro do G7, garantiria vaga direta à fase de grupos e ampliaria o campeonato para um G8. Isso dá uma folga de posição na tabela, ainda mais se considerar que o Tricolor paulista tem ampla vantagem contra os adversários que estão atrás na tabela.

➡️ Ferreira vê Libertadores como obrigação após temporada sem títulos

O Brasileirão ainda pode terminar com um G9. Para isso, o Botafogo precisa vencer a Copa Libertadores contra o mesmo Atlético-MG no dia 30. Como está dentro do G4, aumentaria automaticamente esse número de vagas. Caso o Galo vença a competição, ele teria que arrancar dentro da luga nacional para estar entre os times classificados e, assim, abrir uma nona vaga. Em resumo, o título carioca é forma mais "segura" de ter um G9 no Brasileirão 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A bola rola para São Paulo e Atlético às 21h30 no MorumBis. O Tricolor terá retornos de atletas lesionados e deve ter novidades no time titular. Veja aqui a escalação do São Paulo para a partida.