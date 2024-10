Alisson treina no São Paulo e pode retornar ainda nesta temporada

(Foto: Ruben Chiri/ São Paulo FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 14:27 • São Paulo (SP)

A recuperação de Alisson segue surpreendendo. O volante, que passou por cirurgia no tornozelo direito em julho, já treina com o restante do grupo sem restrições e pode voltar ainda nesta temporada do São Paulo. Para isso, é claro, precisará aperfeiçoar sua forma física para que volte a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A previsão de retorno do volante era apenas no início de 2025, portanto, um retorno nesta reta final do Brasileirão surpreende. Recentemente, Alisson, um dos pilares da equipe tricolor, teve seu contrato renovado até 2027.

Com 51 pontos e em sexto lugar na tabela do Nacional, o São Paulo busca uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores. O time vem de um empate com o Criciúma fora de casa e precisa se recuperar. Agora, enfrentará o Bahia, na Fonte Nova, na próxima terça-feira (5), às 21h30.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Lesão de Alisson

Titular absoluto da posição até então, o volante se machucou em partida contra o Grêmio, no dia 17 de julho, no Morumbis. Ele sofreu uma fratura no tornozelo direito e precisou passar por cirurgia. No lance, Alisson tentou interceptar uma jogada do Tricolor ao cortar um passe de carrinho. No entanto, o camisa 25 caiu sobre a própria perna direita e ficou caído no gramado até ser retirado.

Até sofrer a lesão, na atual edição do Campeonato Brasileiro, o jogador atuou em 16 dos 17 jogos do Soberano, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.