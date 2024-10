Joia do São Paulo recebe sondagem do futebol europeu

Presidente Julio Casares durante partida do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)







Publicada em 30/10/2024 - 13:00 • São Paulo (SP)

Formado nas categorias de base do São Paulo, William Gomes entrou no radar do Newcastle, da Inglaterra, e pode deixar o clube ao final da temporada. Em agosto, o atacante renovou seu contrato até o fim de 2028, com uma multa de 120 milhões de euros (aproximadamente R$ 750 milhões) para equipes do exterior.

A diretoria tricolor tem ciência do interesse dos ingleses no atleta e até iniciou os primeiro contatos com representantes do Newcastle, mas adota cautela para buscar outras ofertas por Gomes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Ge.

Escalado como titular em ambos os duelos contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o jovem acumula 12 partidas pelo São Paulo em 2024 e contribuiu com dois gols — ambos no Brasileirão.

O bom rendimento com a camisa tricolor, por sua vez, garantiu uma convocação para um período de treinos com a Seleção Sub-20, comandada por Ramón Menezes, que disputará o mundial da categoria no próximo ano.

William Gomes durante partida entre São Paulo e Cruzeiro, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

As atividades serão realizadas na Granja Comary, centro de treinamentos da Seleção Brasileira, entre os dias 11 e 19 de novembro. O lateral-direito Igor Felisberto, de apenas 17 anos, é outro jogador do São Paulo que participará das atividades.