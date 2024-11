Luis Zubeldía comanda treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda







Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 07/11/2024 - 06:15 • São Paulo

Após retornar para São Paulo e ganhar folga na quarta-feira (6), o elenco tricolor se reapresenta nesta quinta-feira (7) e inicia a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe de Luis Zubeldía tenta chegar ao quarto jogo seguido sem perder e quer se aproximar ainda mais do G4 da competição. Com 54 pontos, o tricolor é o 6º colocado e está a dois pontos do Internacional, atual 4º colocado. O Flamengo tem 55 pontos e um jogo a menos. Caso vença, o tricolor pode ver a distância aumentar para quatro pontos.

Até a partida, o treinador fará duas sessões de treinamento no CT da Barra Funda. A primeira delas será logo mais, às 10h, e a segunda nesta sexta-feira, no mesmo horário. A partida está marcada para às 21h do sábado (9) e marcará o retorno da equipe ao MorumBis após período afastado do estádio.

Os treinamentos serão importantes para o técnico definir uma solução para a lateral-esquerda, que vem apresentando problemas. Jamal Lewis foi titular contra o Bahia, mas não empolgou. Para além da dúvida na lateral, o técnico argentino não deve ter problemas para montar o onze inicial do fim de semana.

Os atletas lesionados seguem de fora. No departamento médico estão Welington, com lesão muscular na coxa, Michel Araújo, com lesão ligamentar no joelho, e Alisson e Pablo Maia recuperação de cirurgias, que seguem se recuperando após cirurgias. Alisson, aliás, está já em recuperação de condicionamento físico.