Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 07/11/2024 - 13:19 • São Paulo

Luiz Gustavo marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo neste Brasileirão diante do Bahia na última rodada. A boa chance aproveitada após falha do goleiro Marcos Felipe cravou uma grande atuação do volante com a camisa tricolor, mas a influência positiva no elenco são-paulino é um diferencial já há algum tempo. Aos 37 anos, o meia esbanja vigor físico, acumula um alto volume de jogos na temporada e tem sido peça-chave na construção de jogo da equipe.

Na partida disputada em Salvador, Luiz Gustavo liderou estatísticas importantes para sua posição. Foi o atleta com o maior número de ações com a bola no jogo entre as duas equipes, com 79 execuções ao longo dos 90 minutos. Também liderou em ações defensivas e teve 100% de aproveitamento nos passes longos na Arena Fonte Nova.

Os passes longos, aliás, são características já conhecidas do jogador. No Brasileirão, é o segundo com a maior média de acerto em bolas longas. Se considerarmos que o primeiro colocado da lista, Alisson, não atua desde julho, é possível afirmar que o volante lidera essa estatística na segunda metade da temporada e com mais jogos acumulados.

A análise desse tipo de dado ajuda a entender a participação de Luiz Gustavo como um jogador que ajuda a construir o jogo proposto pelo São Paulo. Na estatística de passes no geral, são quase 50 passes em média por partida e 92% de assertividade. Contra o Bahia, por exemplo, foram 61 passes trocados e 93% de precisão.

Sequência de jogos

Luiz Gustavo parece não sentir o peso dos 37 anos que tem, mesmo após chegar da Al-Nassr, da Liga Saudita, conhecida por exigir menos fisicamente dos atletas. O volante consegue ter influência na construção da equipe, mas também compensa com um bom posicionamento defensivo, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, e aparecendo como o primeiro na média de interceptações a cada jogo.

Desde que chegou no São Paulo, logo no começo de 2024, o meia já disputou 41 jogos, mais do que suas últimas seis temporadas no futebol internacional. A última vez que jogou mais jogos que a atual temporada foi em 2017/18, quando defendia o Olympique de Marselha e atuou em 57 partidas.

Saiu da equipe francesa até a temporada 2019/20, quando se transferiu para o Fenerbahçe, da Turquia. De lá, saiu para a Arábia Saudita e não chegou em 40 partidas em nenhuma dessas temporadas.

Em 2024, além do alto número de jogos, o meia tem um alto volume de jogos e poucas lesões detectadas. No atual recorte, são sete jogos seguidos atuando por 90 minutos. Antes disso, entre o final de junho e o meio de agosto, foram 13 partidas seguidas jogando os dois tempos completos.

Pela experiência na carreira, Luiz Gustavo também é visto como uma das lideranças do elenco nos vestiários. Em imagens divulgadas pelo próprio São Paulo, o volante foi um dos que promoveu o discurso de motivação antes do duelo. Em uma temporada de ausências importantes no elenco por lesões, o torcedor são-paulino tem o que comemorar e ainda projetar com o volante daqui em diante.