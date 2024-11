São Paulo trabalha para definir renovação de dupla veterana

Luiz Gustao em ação pelo São Paulo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/11/2024 - 10:27 • São Paulo (SP)

Na reta final da temporada, o São Paulo ainda tem um objetivo: terminar o Brasileirão no G4 para conquistar vaga direta para a próxima edição da Libertadores. Fora de campo, a diretoria trabalha para prorrogar o contrato de peças que julga fundamentais para a sequência do trabalho para 2025, como nos casos de Luiz Gustavo e Rafinha.

O volante é titular absoluto do time de Luis Zubeldía. No último jogo do Tricolor, na vitória sobre o Bahia, por 3 a 0, Luiz Gustavo foi o responsável por abrir o caminho da vitória ao balançar as redes. Aos 37 anos, ele tem contrato até 31 de dezembro e afirmou que já conversou com os dirigentes do São Paulo sobre uma possível renovação contratual. Até aqui, o atleta disputou 41 jogos dos 61 do time em 2024.

- Estou em paz, que é o mais importante. O clube já se manifestou há muito tempo sobre o interesse, eu também já falei com o clube. Agora, estou decidindo comigo próprio o que eu sinto, o que o meu corpo diz, o que a parte mental diz para decidir o meu futuro, mas estou feliz no São Paulo, que é um clube que, se Deus quiser, vamos conseguir deixar na zona de classificação para a Libertadores, e o futuro a Deus pertence - disse o jogador, após a vitória em Salvador.

O caso de Rafinha é parecido ao do colega de equipe. Aos 39 anos e com contrato também até 31 de dezembro, o lateral-direito, no entanto, ainda não definiu se vai pendurar as chuteiras ao terminar o Brasileirão ou se seguirá por mais uma temporada no Tricolor. A tendência é que ainda não encerre a carreira.

Capitão do time, o lateral tem um papel fundamental de liderança entre os jogadores do elenco. Apesar de praticamente dividir a titularidade com Igor Vinícius, é possível que ainda atue por pelo menos mais seis meses e, portanto, deve seguir no clube. Em 2024, Rafinha atuou em 20 partidas.

