São Paulo avança em conversas por rescisão com Oscar

O São Paulo avançou nas conversas para a rescisão de contrato com Oscar. O Lance! apurou que ainda não existiram assinatura, mas tudo está evoluindo bem. Existe um entendimento que as conversas estão evoluindo bem e uma definição deve surgir nos próximos dias.

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O Tricolor está resolvendo esta situação desde o começo do ano. Algumas questões como valores foram os assuntos que entraram em pauta, em conversas que estão sendo mediadas entre o diretor Rui Costa e Giuliano Bertolucci, empresário de Oscar.

O meia anunciou a aposentadoria ao fim da última temporada, mas o vínculo com o clube, válido até o final de 2027, segue em aberto.

Entre os pontos em discussão estão as luvas de 2 milhões de euros acordadas na assinatura do contrato, quantia que seria diluída até 2027. Com o encerramento antecipado do vínculo, Oscar teria recebido apenas parte do montante. Também entram na negociação valores referentes a direitos de imagem em atraso, ainda da gestão anterior. Segundo apurou a reportagem, não há, até o momento, um prazo definido para a conclusão do acordo.

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Oscar resolveu se aposentar após problema de saúde (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Oscar resolveu se aposentar após problema médico

Em novembro, Oscar ficou internado após um incidente durante um exame médico, no qual passou mal e desmaiou durante uma avaliação na bicicleta. O atleta foi diagnosticado com com síndrome vasovagal, que é responsável por gerar estes quadros. Após o ocorrido, Oscar optou pela aposentadoria.

A síndrome vasovagal é a causa mais comum de desmaio. Ela ocorre quando há uma resposta exagerada do nervo vago, que regula funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca e a pressão arterial. O coração desacelera e os vasos sanguíneos se dilatam, levando a uma queda abrupta da pressão arterial e, consequentemente, a uma redução do fluxo de sangue para o cérebro. Essa falta temporária de oxigênio no cérebro pode causar um desmaio.