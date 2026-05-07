Número de lesionados assusta, mas São Paulo tenta manter retrospecto positivo contra chilenos

Um dos maiores problemas do São Paulo na temporada passada parece ter voltado a assombrar o clube atualmente: o alto número de jogadores lesionados no departamento médico. Diante do O'Higgins, nesta quinta-feir (7), às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, no Chile, o time de Roger Machado tenta driblar as baixas para buscar vitória para se manter na liderança do Grupo C.

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Apesar dos sete desfalques para a partida que pode deixar o time mais confortável em busca da classificação, no confronto entre líder e vice-líder da chave, o Tricolor ainda pode contar com um dado favorável, já que não perde para times chilenos desde 2008, quando perdeu para o Audax Italiano, pela Libertadores. A partir daí, foram 15 partidas, com 11 vitórias do Tricolor e quatro empates.

Maior número de desfalques do São Paulo em 2026

Até aqui, este é o maior número de desfalques do São Paulo nesta temporada. As baixas são: Lucas Moura (tendão de Aquiles), Alan Franco (estiramento no adutor direito), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda), Maik (dores musculares), Lucas Ramon (muscular panturrilha esquerda), Pablo Maia (fraturas em ossos da face) e Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda). Além dos lesionados, o volante Bobadilla será poupado da viagem por risco de lesão.

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Apesar das várias baixas, o número não chega nem perto do recorde de 2025, quando o São Paulo chegou a ter 15 desfalques simultâneos, sendo 13 jogadores no departamento médico.

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Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo (Wendell); Danielzinho, Luan, Cauly, Luciano e Artur; Calleri.

(Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

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