São Paulo avalia opções para lateral esquerda contra o Grêmio

Com a reta final da temporada se aproximando, o São Paulo já mira 2025 e busca reforços para a lateral esquerda. O duelo contra o Grêmio, neste domingo,1º, às 16h, na Arena do Grêmio, pode apontar os favoritos à posição no próximo ano.

Welington, destaque da temporada com 48 jogos e 3.890 minutos, está de saída para o Southampton. O camisa 6 foi um dos jogadores mais regulares do time na temporada. Com 48 jogos, foi o quinto jogador do elenco que mais entrou em campo, somando 3.890 minutos jogados. Dados da plataforma SofaScore mostram que ele acertou 28% dos cruzamentos, contribuiu com uma assistência e deu 48 passes decisivos. Na parte defensiva, efetuou 88 desarmes e 48 interceptações.

Luis Zubeldía testou alternativas nos últimos jogos, como Sabino improvisado na lateral e Rafinha adaptado na posição. Ambos foram substituídos, o que deu espaço para Jamal Lewis brilhar contra o Athletico-PR, com uma assistência decisiva para o gol da vitória marcado por André Silva. No entanto, o norte-irlandês ainda busca espaço no elenco. Contratado na última janela, ele soma apenas seis jogos e acumulou 231 minutos em campo, sem nenhum gol marcado. Ele acertou 20% dos cruzamentos e teve apenas dois passes decisivos, efetuando cinco desarmes.

Lewis ainda trata uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na última Data Fifa, e não deve estar disponível para o jogo contra o Grêmio.

Patryck Lanza, uma promessa de Cotia, ainda busca consolidar-se no profissional. Em 2025, atuou em 15 jogos e somou 788 minutos, mas não marcou e não deu nenhuma assistência. Teve 24% de acerto nos cruzamentos e deu seis passes decisivos. Na defesa, registrou 18 desarmes e 15 interceptações.

São Paulo quer Wendell para a próxima temporada (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Wendell, do Porto, é visto como solução definitiva para a posição. Diante desse cenário, o Tricolor trabalha para contar com o jogador já em janeiro. Wendell disputou 26 jogos com a camisa do Porto em 2025, somando 2.214 minutos. Ele marcou três e deu duas assistências. Além disso, acertou 24% dos cruzamentos, deu 35 passes decisivos e efetuou 50 desarmes e 26 interceptações.

O São Paulo acredita que ele pode solucionar a lacuna deixada por Welington e trazer equilíbrio para o setor.