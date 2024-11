O São Paulo realizou nesta quinta-feira (28) o terceiro treinamento da semana no CT da Barra Funda antes do duelo contra o Grêmio, válido pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no domingo (1), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O clube também divulgou a programação do elenco até a disputa da partida.

continua após a publicidade

➡️São Paulo supera ‘crise’ na base e pode fechar o ano com um título nacional

No CT, a equipe de preparação física abriu o treino com uma atividade de aquecimento, trabalho de fundamentos técnicos e um trabalho específico de posse de bola.

Na sequência, o técnico Luis Zubeldía comandou um coletivo em campo completo para orientar taticamente a equipe. Nos times, 11 atletas em cada lado para a disputa da atividade. Uma parte menor do grupo treinou ao lado com campo reduzido e seguiu com um treino de finalizações.

continua após a publicidade

Programação do São Paulo

Nesta sexta-feira (29), o elenco são-paulino volta a treinar no CT da Barra Funda às 10h. Para o sábado continua programado o último treino antes do confronto contra o Grêmio. A viagem para Porto Alegre acontece na tarde de sexta, após as atividades no CT, e o retorno para a capital paulista será logo após o jogo na Arena do Grêmio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Lucas Moura participou da atividade do São Paulo no CT da Barra Funda (Fotos: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Headset Edifier W800BT PLUS Headset Edifier W800BT PLUS Até 30 horas de duração da bateria + Conexão simultânea com dois dispositivos Bluetooth. Compre agora

O São Paulo é o 6º colocado com 59 pontos e ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Por enquanto, a vaga na fase preliminar está garantida. O Grêmio vem de um empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte por 1 x 1 na noite de quarta e subiu para a 14ª posição com 41 pontos.