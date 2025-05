São Paulo atualiza quadros de Marcos Antonio e Lucca

O São Paulo atualizou as situações médicas de Marcos Antonio e Lucca. O volante preocupou no sábado (17), contra o Grêmio, ao cair sozinho e ser substituido ainda no primeiro tempo. Segundo informado pelo Tricolor, ficou em tratamento intensivo no REFFIS Plus na reapresentação da equipe, que aconteceu na manhã deste domingo (18).

continua após a publicidade

A substituição se deu a um quadro de dores na posterior da coxa. O volante deve ser submetido a exames de imagem na segunda-feira (19). Ou seja, existe a chance de não viajar com o elenco para Pernmabuco, onde enfrenta o Naútico, na terça-feira, pela Copa do Brasil.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Marcos Antônio tem sido peça-chave na formação titular do São Paulo, atuando ao lado de Alisson no meio-campo. A dupla foi fundamental na marcação da equipe nas últimas rodadas.

continua após a publicidade

Quanto a Lucca, a Cria de Cotia assustou após sofrer uma forte entorse no tornozelo contra o time gaúcho. Neste domingo, também ficou sob os cuidados da fisioterapia. Este foi seu segundo jogo como profissional no Tricolor. Sua estreia aconteceu contra o Libertad, durante a semana.

➡️Arboleda fala sobre lance polêmico e destaca foco do São Paulo

Marcos Antonio deixou o gramado ainda no primeiro tempo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Desfalques do São Paulo

No momento, além da incerteza de Marcos Antonio e Lucca, o São Paulo não conta com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).