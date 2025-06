São Paulo atualiza quadro de Luiz Gustavo e tem novidade positiva

O São Paulo teve uma boa notícia nesta terça-feira (17) no CT da Barra Funda. Com o restante do elenco de folga, Luiz Gustavo iniciou um trabalho de recondicionamento físico. O atleta teve um caso de tromboembolismo pulmonar em abril.

Com supervisão da preparação física, o meia participou de uma atividade mais leve na parte da manhã. Esta atividade englobou exercícios de mobilidade e corrida no gramado. Medicado, está sendo acompanhado também de um médico especialista.

Luiz Gustavo está sendo acompanhado por especialistas (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

Entenda o que é tromboembolismo, que afetou Luiz Gustavo

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar.

Com o diagnóstico, Luiz Gustavo não treinava desde então, por recomendações médicas. O jogador fez visitas frequentes ao CT da Barra Funda e acompanhou alguns jogos no Morumbis, mas ainda não estava liberado por sua equipe médica para voltar a treinar. Quando foi diagnosticado, chegou até a ficar internado.

A evolução é extremamente positiva, tendo em vista que desde o diagnóstico não havia sido liberado para nenhuma atividade física. Ainda não é possível cravar um prazo de retorno aos gramados.