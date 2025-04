São Paulo aposta na força do MorumBis para seguir 100% na Libertadores

O São Paulo reencontra sua torcida na Libertadores nesta quinta-feira (11), quando recebe o Alianza Lima, do Peru, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos. Embalado pelo triunfo na estreia diante do Talleres, fora de casa, o Tricolor aposta na força do MorumBis para tentar retomar a liderança do Grupo D. O Libertad, do Paraguai, lidera a chave com seis pontos após vencer o Talleres, da Argentina, por 2 a 0 na terça-feira (8).

O retrospecto recente do São Paulo em casa quando o assunto é Libertadores deixa os tricolores mais confiantes. Nas últimas dez partidas disputadas no MorumBis pela principal competição do continente, o São Paulo tem cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota — aproveitamento de 63,3%.

A única derrota foi em 2021. Ainda pela fase de grupos daquele ano, o Tricolor foi superado por 1 a 0 pelo Racing, da Argentina.

No ano passado, em cinco jogos sob seus domínios, o Tricolor conseguiu três vitórias e dois empates. Um dos empates teve gosto amargo, quando o time ficou no 1 a 1 com o Botafogo e depois foi derrotado nas penalidades máximas.

Sob a batuta de Luis Zubeldía, o São Paulo quer aproveitar a atmosfera favorável no MorumBis para manter o 100% de aproveitamento nesta edição do torneio.

Para tentar sair de campo com a vitória, o Tricolor aposta em Jonathan Calleri. O centroavante argentino está prestes a se tornar o maior artilheiro do clube na história da Libertadores. Com 14 gols, ele divide o posto com ídolos como Rogério Ceni e Luis Fabiano. Se balançar as redes nesta quinta, se isolará no topo.

Além disso, Calleri pode empatar com Ceni e Fabiano como maior goleador do São Paulo na Libertadores jogando no Morumbis — ele soma nove gols no estádio, apenas um a menos que os líderes. Atualmente empatado com Muller, o argentino tenta encerrar um jejum de quatro partidas sem marcar. Seu último gol foi contra o Novorizontino, nas quartas do Paulistão.