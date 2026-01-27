O São Paulo entra em um período decisivo da temporada cercado por pressão dentro e fora de campo. Em meio a turbulências políticas e resultados irregulares, o clube terá uma sequência de jogos em casa que pode indicar o rumo da equipe nas próximas semanas.

Dos próximos cinco jogos do São Paulo, quatro serão disputados no Morumbis, todos eles em confrontos relevantes tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pelo Paulistão. A equipe receberá Flamengo, Santos, Primavera e Grêmio, enquanto o único duelo fora de casa será também contra o Santos, na Vila Belmiro, dessa vez Brasileirão. A concentração de partidas como mandante surge como oportunidade para somar pontos e recuperar a confiança do elenco.

Além da importância esportiva, a logística aparece como aliada neste período. Com a maioria dos jogos sendo realizados na capital paulista, o clube evita deslocamentos longos e reduz o desgaste físico dos atletas, o que facilita a programação de treinos e a recuperação entre as partidas. O calendário, considerado intenso neste início de 2026, se torna menos desgastante justamente pela curta distância entre os compromissos.

Outro ponto que pesa a favor do São Paulo é a manutenção da rotina de preparação no próprio CT da Barra Funda. Sem a necessidade de viagens prolongadas, a comissão técnica consegue trabalhar com mais tempo e menos interferências externas, fator considerado essencial para ajustes táticos em um momento de cobrança por resultados imediatos. A expectativa é de que essa estabilidade logística contribua para um melhor desempenho em campo.

A próxima viagem mais longa do Tricolor acontecerá apenas no dia 26 de fevereiro, quando enfrenta o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, fora do estado de São Paulo. Até lá, a equipe seguirá atuando dentro de seus domínios, cenário que pode ser determinante para atravessar esse início de temporada com mais equilíbrio e tentar se afastar da parte inferior da tabela do Paulistão.

Essa situação delicada foi mencionada por Hernán Crespo na entrevista coletiva após a derrota da equipe para o Palmeiras. O treinador afirmou que a meta é "lutar por 45 pontos" no Brasileirão, declaração que expôs o nível de preocupação com o desempenho neste início de competição.

Veja abaixo a sequência de jogos do São Paulo

São Paulo x Flamengo - 28/01 - 21h30 - Brasileirão

São Paulo x Santos - 31/01 - 20h30 - Paulistão

Santos x São Paulo - 04/02 - 20h00 - Brasileirão

São Paulo x Primavera - 07/02 - 20h30 - Paulistão

São Paulo x Grêmio - 11/02 - 21h30 - Brasileirão

São Paulo no Morumbis em 2026:

2 jogos 1V - 1D 50% aproveitamento 3 gols marcados 3 gols sofridos 6 grandes chances criadas 3 grandes chances cedidas 12.5 finalizações por jogo 12.5 finalizações sofridas por jogo 54% posse de bola

São Paulo em 2026:

5 jogos 1V - 1E - 3D 26.7% aproveitamento 5 gols marcados 10 gols sofridos 10 grandes chances criadas 10 grandes chances cedidas 11.6 finalizações por jogo 13.0 finalizações sofridas por jogo 56.6% posse de bola

