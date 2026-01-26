Jornalista analisa trabalho de Crespo no São Paulo e dispara: 'Está pedindo'

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o jornalista João Pedro Sgarbi analisou o trabalho de Hernán Crespo no comando do São Paulo e mandou um recado ao treinador após a derrota no clássico contra o Palmeiras, no último sábado (24).

continua após a publicidade

➡️Com atraso de meses, novo presidente do São Paulo prioriza ajustes financeiros

Enquanto analisava os melhores momentos do clássico, o jornalista reforçou que a vitória por 3 a 1 do Palmeiras seguiu a lógica. Para João Pedro Sgarbi, o São Paulo entrou em campo completamente desorganizado e ainda foi penalizado com as mudanças feitas por Hernán Crespo.

Antes de finalizar, o comentarista do Jogo Aberto questionou o retrospecto recente do São Paulo sob o comando do treinador argentino e detonou a declaração de Crespo sobre os objetivos do São Paulo neste Brasileirão.

continua após a publicidade

- A verdade é que deu a lógica. Venceu um time organizado, um time bem treinado, que não tem uma turbulência política nos bastidores. O que preocupa é que o Crespo não é o principal problema do São Paulo, está longe disso, mas ele está pedindo para sair também. O time nos últimos 22 jogos perdeu 15. O São Paulo completamente desorganizado em campo, ele ainda mexeu mal. Na sua entrevista, Crespo, eu gostei que você escancarou a verdade, você foi honesto com o torcedor, só que você começa o Brasileiro, nesta quarta-feira, totalmente derrotado? Essa declaração que o time precisa somar 45 pontos para escapar do rebaixamento vai animar os torcedores que já não estão indo ao Morumbi? - comentou João Pedro Sgarbi.

Com a derrota no clássico, o São Paulo segue na décima quarta posição do Campeonato Paulista, uma à frente da zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira (28), a equipe recebe o Flamengo, às 21h30, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Presidente do São Paulo rebate fala de Crespo sobre meta no Brasileirão: 'Foi modesto'

São Paulo pode ser rebaixado no Paulista? Entenda cenários

Texto por: Izabella Giannola

O São Paulo vive uma situação delicada no Campeonato Paulista. A apenas uma posição da zona de rebaixamento, o Tricolor tem apenas três partidas restantes para encerrar a primeira fase, entre elas um clássico contra o Santos.

No momento, pensar em classificação é um cenário distante. Com quatro pontos, o São Paulo aparece cinco posições abaixo do oitavo colocado, o rival Corinthians. Para avançar, a equipe precisaria de uma sequência de resultados positivos e ainda depender de uma combinação de outros placares.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na última coletiva de imprensa, após a derrota para o Palmeiras, Hernán Crespo reconheceu que o risco de rebaixamento é real, mas demonstrou confiança no foco do elenco.

- Estamos preocupados, sim, mas teremos três jogos nos quais pode acontecer de tudo, e todos podem ser prejudicados. Precisamos pensar jogo a jogo. Ninguém gosta de perder. Contra a Portuguesa foi preocupante, hoje não. A derrota machuca, claro, ninguém quer perder. Calendário é calendário, mas, pelo momento do clube e da equipe, estou confiante. Acredito que as coisas vão melhorar, reforços chegarão, teremos os meninos após a Copinha - disse Crespo.

O Noroeste, que abre a zona de rebaixamento, soma a mesma pontuação do São Paulo, mas ainda não venceu na competição. O Tricolor precisa aumentar o número de vitórias e focar em somar pontos nas rodadas finais. Além do Estadual, o clube também dividirá atenções com o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28, diante do Flamengo. Primavera e Ponte Preta, última colocada, ainda enfrentam a equipe, o que pode aliviar a situação em caso de resultados positivos sob o comando de Hernán Crespo.

Crespo durante o clássico entre Palmeiras x São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

🤑 Aposte nos jogos do São Paulo durante a temporada de 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável