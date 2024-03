(Foto: Reprodução "X" André Silva)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 16:33 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou a contratação do centroavante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães. O valor do negócio gira em torno de 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões, na cotação atual), e o Tricolor deve pagar de forma parcelada ao clube português. O jogador de 26 anos assinou até 31 de dezembro de 2027.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Agradeço pelo momento que estou vivendo, porque o São Paulo é o clube que eu sempre quis jogar. O São Paulo é um clube histórico. O torcedor pode esperar muita dedicação e empenho. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida são-paulina no Morumbis - festejou o atleta.

André Silva chega ao São Paulo após sua melhor temporada no futebol europeu, acumulando 13 gols e duas assistências em 27 partidas disputadas pelo Vitória de Guimarães. O atacante de 26 anos poderá ser inscrito no Paulistão na fase mata-mata, caso o Tricolor avance no Estadual, e queira substituir algum atleta da lista.

André Silva chega para ser o reserva de Calleri (Foto: Reprodução "X" André Silva)

Oriundo de Taboão da Serra, em São Paulo, André Silva iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Diadema. Posteriormente, acumulou passagens por Internacional e Shakhtar, da Ucrânia, antes de desembarcar em Portugal, onde defendeu o Rio Ave, Arouca e Vitória de Guimarães.

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão

André Silva chega como o quinto reforço do São Paulo para esta temporada. O Tricolor também já fechou com Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla e Ferreira.