São Paulo anuncia contratação de Jamal Lewis e chega a feito inédito na história

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 22:27 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou a contratação do lateral Jamal Lewis na noite desta segunda-feira (2). O jogador chega por empréstimo do Newcastle-ING, com opção de compra ao fim do vínculo. Nascido no Reino Unido, o jogador é o primeiro britânico a atuar pelo Tricolor na história do clube.

- Quando soube desta oportunidade, falei na hora para o meu empresário que gostaria de vir para o Brasil. É uma honra jogar em um gigante como o São Paulo e ser o primeiro atleta britânico da história do clube - começou o lateral-esquerdo de 26 anos.

- Estou muito animado para defender um clube três vezes campeão mundial. É uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Estou ansioso pelo contato com a torcida e para contribuir com a equipe - completou o jogador, nascido em Luton-ING.

Lewis se juntará ao São Paulo após a Data Fifa, onde defende a Irlanda do Norte nos jogos contra Luxemburgo e Bulgária. Revelado pelas categorias de base do Norwich-ING, o defensor também vestiu a camisa do Watford antes de fechar com o Newcastle.