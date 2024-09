Matheus Martins, Alcaraz e Felipe Anderson são alguns dos principais reforços do futebol brasileiro na janela de inverno (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro

A janela de transferências do inverno brasileiro chegou ao fim, mas trouxe grandes agitos para os clubes do país. Ao todo, equipes da Série A fecharam mais de 100 acordos com novos jogadores e ganharam novo fôlego para a reta final da temporada de 2024. Confira abaixo um resumo dos principais movimentos entre julho e setembro no mercado.

🔍 OS ESPECIALISTAS

Botafogo e Atlético-GO foram os times que mais contrataram jogadores. Ao todo, foram oito para cada um, incluindo o investimento dos cariocas no lateral-esquerdo Alex Telles já no último dia da janela. Fluminense, Juventude, Corinthians e Cruzeiro aparecem logo atrás, com sete.

👎 A DECEPÇÃO

O Cuiabá, por sua vez, aparece na ponta inversa do ranking, com apenas uma aquisição: Gustavo Sauer, meia-atacante que estava justamente no Glorioso, chega por empréstimo ao Dourado até o fim de 2024. O jogador havia sido cedido antes ao Caykur Rizespor, da Turquia, e não fazia parte dos planos de Artur Jorge.

💰 O MAIS RICO

O Cruzeiro foi o clube que mais gastou. Além das sete novas contratações (listadas logo abaixo) feitas pela diretoria, outros 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na cotação atual) foram investidos para manter Matheus Pereira e João Marcelo, que haviam sido emprestados de início e tiveram seus direitos comprados. Ao todo, o Cabuloso gastou mais de R$ 234 milhões.

💎 AS GRANDES APOSTAS

O Botafogo de John Textor investiu 19,5 milhões de euros (R$ 121,3 milhões na cotação atual) para a contratação do argentino Thiago Almada, campeão do mundo em 2022 e que estava no Atlanta United, dos Estados Unidos. O movimento feito nesta janela de transferências representa a compra mais cara do futebol brasileiro. Batendo seu recorde, o Flamengo trouxe Carlos Alcaraz (R$ 110 milhões), que estava no Southampton-EUA, o reforço mais caro da história rubro-negra.

🛒 VEJA A LISTA DE CONTRATAÇÕES

8️⃣ Botafogo: Almada (Atlanta United-EUA), Matheus Martins (Udinese), Vitinho (Burnley-ING), El Arouch (Lyon), Igor Jesus (Shabab Al-Ahli-EAU), Allan (Al Wahda-EAU), Adryelson (Lyon) e Alex Telles (Al-Nassr)

8️⃣ Atlético-GO: Matías Lacava (Vizela-POR), Rafael Haller (Nacional-URU), Jorginho (CRB), Gonzalo Freitas (Montevideo Wanderers-URU), Janderson (Ceará), Joel Campbell (Alajuelense-CRC), Philipe Sampaio (Botafogo) e Jan Hurtado (Boca Juniors)

7️⃣ Corinthians: Hugo Souza (Flamengo), Alex Santana (Athletico-PR), Martínez (Philadelphia Union), Charles (Midtjylland), Hernández (Chaves-POR), André Ramalho (PSV e Talles Magno (New York City)

7️⃣ Cruzeiro: Cássio (Corinthians), Jonathan Jesus (Ceará), Matheus Henrique (Sassuolo), Lautaro Díaz (Independiente del Valle), Peralta (Cerro Porteño-PAR), Walace (Udinese) e Kaio Jorge (Juventus)

7️⃣ Fluminense: Bernal (Defensor-URU), Ignácio (Sporting Cristal-PER), Serna (Alianza Lima-PER), Fuentes (Junior Barranquilla-COL), Thiago Silva (Chelsea), Nonato (Santos) e Victor Hugo (Cascavel)

7️⃣ Juventude: Ronaldo (sem clube), Guilherme Castilho (Ceará), David da Hora (Coritiba), Diego Gonçalves (Mirassol), Carrillo (Portimonense-POR), Dudu Vieira (Ponte Preta) e Yan Souto (Goiás)

6️⃣ Criciúma: Pedro Rocha (Fortaleza), Dudu (Fortaleza), Popó (Bragantino), Patrick de Paula (Botafogo), Serginho (Vasco) e Jhonata Robert (Grêmio)

6️⃣ Grêmio: Rodrigo Caio (Flamengo), Jemerson (Atlético-MG), Braithwaite (Espanyol), Aravena (Universidad Católica-CHI), Arezo (Granada-ESP) e Monsalve (Independiente Medellín-COL)

6️⃣ Vasco: Alex Teixeira (sem clube), Philippe Coutinho (Aston Villa), Souza (Istambul Basaksehir-TUR), Jean David (Toluca-MEX), Emerson Rodríguez (Inter Miami) e Maxime Domínguez (Gil Vicente-POR)

6️⃣ Vitória: Ricardo Ryller (Al Fayha-SAU), Carlos Eduardo (Alanyaspor-TUR), Neris (Cruzeiro), Machado (Cruzeiro), Edu (Goiás) e Gustavo Silva (Corinthians)

5️⃣ Atlético-MG: Lyanco (Southampton), Fausto Vera (Corinthians), Bernard (Panathinaikos), Júnior Alonso (Krasnodar-RUS) e Deyverson (Cuiabá)

5️⃣ Bragantino: Jhon Jhon (Palmeiras), Palacios (Once Caldas), João Neto (Famalicão), Arthur Sousa (Corinthians) e Caio Haydar (Tolima-COL)

5️⃣ Internacional: Nathan (Santos), Rogel (Hertha Berlim-ALE), Clayton (Avs FC-POR), Bruno Tabata (Palmeiras) e Aguirre (Lanús)

4️⃣ Flamengo: Michael (Al-Hilal), Alex Sandro (Juventus), Gonzalo Plata (Al Sadd-QAT) e Alcaraz (Southampton)

4️⃣ São Paulo: Marcos Antônio (Lazio), Jamal Lewis (Newcastle), Ruan Tressoldi (Sassuolo) e Santiago Longo (Belgrano-ARG)

3️⃣ Palmeiras: Felipe Anderson (Lazio), Maurício (Internacional) e Giay (San Lorenzo)

2️⃣ Athletico-PR: Praxedes (Bragantino) e Marcos Victor (Bahia)

2️⃣ Bahia: Iago Borduchi (Augsburg) e Luciano Rodríguez (Liverpool-URU)

2️⃣ Fortaleza: Eros Mancuso (Estudiantes-ARG) e Magrão (Rio Ave-POR)

1️⃣ Cuiabá: Gustavo Sauer (Botafogo)

🫰 OS CLUBES QUE MAIS GASTARAM

💸 Cruzeiro: R$ 236,4 milhões

💸 Botafogo: R$ 233,3 milhões

💸 Flamengo: R$ 135,6 milhões

💸 Palmeiras: R$ 108,9 milhões

💸 Bahia: R$ 68,4 milhões

💸 Atlético-MG: R$ 67,2 milhões

💸 Grêmio: R$ 57,2 milhões

💸 Fluminense: R$ 49,7 milhões

💸 Internacional: R$ 46 milhões

💸 Red Bull Bragantino: R$ 45,4 milhões

💸 Corinthians: R$ 36 milhões

💸 Vasco: R$ 20,5 milhões

💸 Fortaleza: R$ 9,1 milhões

💸 São Paulo: R$ 2,6 milhões

💸 Atlético-GO: R$ 0

💸 Athletico-PR: R$ 0

💸 Criciúma: R$ 0

💸 Cuiabá: R$ 0

💸 Juventude: R$ 0

💸 Vitória: R$ 0

Fonte das informações: Transfermarkt