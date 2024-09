Renata Ruel aponta erro de arbitragem em lance capital no Brasileirão: ‘Absurdo’

Renata Ruel criticou arbitragem de Fluminense x São Paulo, no Maracanã (Foto: Divulgação/ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 19:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma polêmica no jogo entre Fluminense e São Paulo, no Maracanã, tomou as manchetes dos programas esportivos no último domingo (1). Torcedores do clube paulista reclamam de uma irregularidade no primeiro gol do time carioca. Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel apontou erro do árbitro Paulo César Zanovelli no lance.

- O assistente marca uma infração de ataque, mas o árbitro sinaliza a vantagem e em nenhum momento apita para paralisar o jogo. O Thiago Silva, ao ver o gesto do assistente, põe a mão na bola. O árbitro estava de costas nesse momento e não vê a mão deliberada do Thiago Silva para parar a bola e bater a falta que o árbitro não apitou - começou.

- O árbitro dá o gol, o VAR chama, mostra a mão do Thiago Silva na bola e mesmo assim eles dão o gol. É um erro absurdo da arbitragem. O jogo não foi paralisado, não teve apito do árbitro em momento algum. Não teve falta para o Thiago Silva cobrar, houve uma infração do zagueiro no lance. Um erro gigantesco da arbitragem - completou Renata.

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo. Após Thiago Silva tocar a bola com a mão e cobrar a falta, Marcelo recebeu, passou para Ganso, que escorou para Kauã Elias marcar o gol do Fluminense. No segundo tempo, o time de Mano Menezes ampliou com Keno e fechou o placar. Sálvio Spínola, comentarista da Band, falou em anulação do jogo.

- Fluminense x São Paulo pode ter o terceiro tempo nos tribunais. O assistente agita a bandeira informando que houve uma falta. Pelas imagens, não há o apito do árbitro confirmando que houve a falta. O Thiago Silva coloca a mão na bola, cobra a falta e sai o gol do Fluminense - disse Sálvio.

- O árbitro não é obrigado a marcar a falta quando o assistente sinaliza. Se o árbitro não marcou a falta, ele deveria ter marcado mão na bola do Thiago Silva. O STJD vai analisar essa imagem e essa lambança. Isso pode ser caracterizado erro de direito, e erro de direito anula uma partida - completou.