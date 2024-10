Escolhas minam futuro de Zubeldía no São Paulo; entenda

Luis Zubeldia, tácnico do São Paulo. durante partida contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No São Paulo desde o início da temporada, o técnico Luis Zubeldía passou a ser questionado pelos torcedores nas últimas semanas. Após as eliminações, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, o técnico argentino teve suas escolhas questionadas e o futuro passou a ficar indefinido.

➡️Ranking atualizado das torcidas dos clubes em redes sociais; confira a posição do seu time

Em um primeiro momento, a bronca da torcida é referente às decisões tomadas pelo treinador argentino. Nas semanas que antecederam às partidas contra Botafogo, pela Libertadores e Atlético-MG, pela Copa do Brasil, alguns jogadores foram poupados, o que pode ter custado a possibilidade do Tricolor de disputar o título do Brasileirão.

Zubeldía tecnico do Sao Paulo durante partida contra o Vitoria no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Anderson Romao/AGIF

No fim, mesmo com o planejamento de preservar os titulares, o São Paulo acabou eliminado das duas competições. Contra o Botafogo, a derrota veio nos pênaltis, enquanto contra o Galo, a falta de inspiração técnica falou mais alto.

Além disso, a possível sondagem do Boca Juniors pode ter mexido com os torcedores, que, ao contrário do presidente Júlio Casares, perderam a confiança no treinador. Com contrato até o fim de 2025, a tendência é que Zubeldía permaneça, pelo menos no que depender da diretoria do Soberano.

Números de Zubeldía no São Paulo

Campeão da Sul-Americana pela LDU, Zubeldía chegou ao São Paulo em abril de 2024. Desde então, disputou 40 jogos, com 20 vitórias, 20 empates e 10 derrotas. A equipe tem média de 1.35 gols marcados por partida, com 0,93 sofridos. O treinador ainda não conquistou títulos pelo clube.

Hoje comentarista, o ex-meia Ilsinho, que jogou no São Paulo, criticou o sistema de jogo utilizado por Zubeldía no Tricolor.

Ilsinho disse que o esquema é "horroroso" e disse que o treinador parece apegado a ele. Além disso, o ex-lateral disse que Zubeldía não muda o esquema durante as partidas, mesmo quando não funciona.

— Eu acho esse esquema do Zubeldía horroroso. Antes eu achava ruim, ficou falho e agora ficou horroroso. Acho que funciona em alguns jogos e, em outros não. […] O meu ponto é que o São Paulo perdeu para o Cuiabá no MorumBis. E o Zubeldía faz a mesma coisa no segundo jogo contra o mesmo time. A leitura de jogo dele […] de entrar com o mesmo esquema (4-2-4). Tá bom, ele tinha um plano. Não deu certo, mas daria para mudar no segundo tempo, mas ele só mudou as peças. — afirmou.

Ciente da situação, o presidente do São Paulo Júlio Casares se reuniu com o treinador e estipulou uma meta para os últimos jogos de 2024: terminar o Campeonato Brasileiro com a vaga direta assegurada para a Libertadores. Atualmente em 5º na competição e com 47 pontos conquistados, o Tricolor ainda está distante do número "mágico" estipulado pela UFMG, que é de 67. A partir de 61 pontos, a probabilidade é de 96%.