Choque-Rei: de onde vem o apelido de Palmeiras x São Paulo

Veja a história por trás do nome do clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 16:58 • Rio de Janeiro

Palmeiras e São Paulo fazem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, tanto dentro de campo como fora, seja por títulos, ou por outros fatores como número de torcedores (as equipes brigam pelo posto de terceira maior torcida já há algum tempo), jogadores convocados para o Brasil, etc. Com o tempo, o clássico ganhou o nome de "Choque-Rei", mas você sabe o por que deste apelido para o jogo entre Palmeiras e São Paulo? O Lance! te conta.

Confira a história da criação do apelido do clássico entre Palmeiras e São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A história do nome do clássico entre Palmeiras e São Paulo

O primeiro clássico entre Palmeiras e São Paulo aconteceu em 1930, quando o Tricolor foi fundado e o então Palestra Itália já era considerado um gigante do futebol paulista. O resultado do jogo terminou em um 2 a 2, válido pelo Campeonato Paulista.

O clássico entre as equipes sempre foi muito marcado por brigas e por jogos de um ótimo futebol aos espectadores que iam ao estádio ver os confrontos. Além disso, as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas por intensa disputa entre as equipes por títulos, fazendo com que Thomaz Mazzoni, jornalista da Gazeta Esportiva, colocasse o apelido de "Choque-Rei" para as partidas entre Palmeiras e São Paulo.

Os clássicos mais importantes entre as equipes de Palmeiras e São Paulo

A maior goleada da história do clássico aconteceu no ano de 1939, com uma vitória do São Paulo por 6 a 0 contra o Palmeiras. Uma curiosidade é que o Tricolor ainda não havia ganhado do Verdão após seu ressurgimento em 1935.

Uma hegemonia no futebol paulista

O início da disputa dos clássicos entre Palmeiras e São Paulo já demonstravam o quanto a rivalidade entre as duas equipes iria crescer ao longo das décadas. Já entre os anos de 1942 e 1950, os times ganharam todos os nove Campeonatos Paulistas que tinham para ser disputados, com cinco para o São Paulo, enquanto o Palmeiras ganhou em quatro oportunidades.

O "Jogo da Lama"

Uma das partidas mais dramáticas do Choque-Rei aconteceu em 1951, em ocasião que ficou conhecida como "O Jogo da Lama", devido ao lamaçal que o Estádio do Pacaembu se encontrava após fortes chuvas. O Palmeiras venceu este jogo, que sacramentou o título Paulista daquele ano, consagrando uma heroica arrancada depois do São Paulo liderar basicamente todo o campeonato.

No início da década de 70, o São Paulo se sagrou campeão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras (Foto: Reprodução)

Durante os anos de 1971 a 1973, mais três finais foram disputadas entre Palmeiras e São Paulo. Duas pelo Campeonato Paulista, com vitória do Tricolor em 71 e do Alviverde em 72 e com título do Brasileirão para o Verdão em 1973 após deixar o São Paulo como vice colocado.

Durante os anos sequentes, as equipes se enfrentaram em inúmeros outros confrontos decisivos e classificatórios, enfatizando cada vez mais a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, protagonizando grande embates, fazendo hoje um dos clássicos mais acirrados do futebol brasileiro.