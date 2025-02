O São Paulo agilizou a troca da parte danificada do gramado no estádio do Morumbis. Após o show da Shakira, que aconteceu na última semana, uma parte próxima a um dos gols do Tricolor foi queimada. O Lance! recebeu a informação que o processo de reforma começou ainda nesta quinta-feira (20).

continua após a publicidade

Segundo a apuração, a parte nova do gramado - feita de grama verdadeira -, está vindo da fazenda em Tremembé, uma das maiores fazendas de gramas do país.

Desta forma, o gramado deve estar em perfeitas condições pensando nos próximos jogos do São Paulo no Morumbis. Esta reforma acontece após o assunto sobre gramados ser um dos principais tópicos da última semana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

Lucas Moura encabeça movimento contra sintético

Lucas Moura, veterano e um dos líderes de elenco do Tricolor, puxou um movimento com outras estrelas do futebol, como Neymar e Thiago Silva, questionando o uso de gramados sintéticos no país. Após o jogo contra a Ponte Preta, feito ainda em um gramado danificado pela falta de tempo para reforma antes do confronto, o jogador trouxe o assunto à tona novamente.

São Paulo utilizada grama natural no Morumbis (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

➡️Entenda a questão dos atrasos de pagamentos do São Paulo citada por Lucas Moura

- Desde o começo já mostrei meu posicionamento totalmente contra o gramado sintético. Depois da chegada do Thiago Silva e agora do Neymar, eu resolvi falar com eles e a gente teve essa ideia. A gente tá fazendo nossa parte de tentar melhorar o futebol brasileiro, ter um gramado natural de qualidade pra que a gente possa ter um espetáculo melhor. Reforçando aqui que é um ponto totalmente técnico, questão de jogabilidade, dinâmica de jogo, não tem nada a ver com lesão - disse Lucas Moura após a partida.