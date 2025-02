Lucas Moura falou após a derrota do São Paulo contra a Ponte Preta, por 2 a 1, sobre algumas questões envolvendo um atraso de pagamentos no clube.

Segundo informações do Lance!, as pendências de alguns pagamentos são referentes a algumas verbas complementares. Entre elas, questões como bonificações e direitos de imagem. Porém, nenhuma destas verbas ultrapassaria a quatro meses de atraso.

Cada questão é uma situação diferente. E estes casos são diferentes por conta das especificidades de cada contrato de cada atleta, que mudam entre si.

O Lance! confirmou que ainda estão sendo acordadas novas datas com a liderança do São Paulo para quitar estes pagamentos pendentes, que não dizem respeito ao salário bruto em si, mas estes valores a parte.

Lucas Moura alegou que assuntos sobre atrasos serão resolvidos internamente (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Posicionamento de Lucas Moura e Calleri sobre o assunto

Mesmo que estes atrasos de pagamentos tenham vindo à tona, Lucas Moura e Calleri demonstraram que compreendem a questão, mas que os problemas serão resolvidos de forma interna. Lucas Moura alegou que isso não seria a justificativa para a má fase do São Paulo, que não vence há cinco jogos.

- Não tem a ver com questão de salário, vamos resolver internamente e defender nossa camisa. A gente conta muito com o apoio e o suporte deles, é fundamental, eles estão chateados e vaiaram hoje, estão certos. Hoje a gente jogou um futebol muito abaixo, a gente conta com o apoio deles e precisa deles - disse Lucas Moura.

Calleri também falou sobre. Assim como Lucas Moura, o argentino alegou que este será um problema resolvido de forma interna, ressaltando que não é o que causa a má fase da equipe.

- Essas coisas eu não vou poder falar para fora todas as coisas que têm para resolver. Isso vamos resolver internamente. Eu não sei quem falou, ou o que falou. Mas, seguramente, todos têm o que melhorar dentro do clube: jogadores, comissão, todos que representam essa camisa. São coisas que teremos que resolver internamente - disse o atleta.

A tendência é que o São Paulo acerte estes valores em breve. Como dito, existem datas a serem acordadas caso a caso.