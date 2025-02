O São Paulo contou com 22.138 torcedores na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, no Morumbis. Este foi o retorno do Tricolor ao seu estádio após uma sequência de partidas fora de casa. Isso resultou em uma queda milionária na arrecadação de bilheteria até o momento no Campeonato Paulista.

O jogo teve uma mudança inesperada de horário. Inicialmente marcado para as 21h30, o confronto foi antecipado para as 19h30 cerca de dois dias antes da partida. A alteração ocorreu porque a Record, detentora dos direitos de transmissão, não queria concorrer com a Globo, que exibiria o Corinthians na Libertadores no mesmo horário.

Com o Morumbis mais vazio do que o habitual, a partida registrou a pior média de público do São Paulo na temporada até então. Antes, o menor público havia sido na goleada por 4 a 0 sobre o Mirassol, que contou com 24.034 torcedores.

Embora a mudança brusca de horário tenha impactado a presença do público, não houve tantos reajustes significativos nos preços dos ingressos em relação a temporadas anteriores.

Contra a Ponte Preta, o ingresso mais barato, pertencente ao setor popular, custava R$ 50, enquanto os preços chegavam a R$ 180 nos setores mais caros. Alguns números indicam tendências da torcida em relação à presença nos estádios, comparando a anos anteriores.

Veja comparação de público do São Paulo no Paulista de 2025 e 2024

Ao comparar a arrecadação com bilheteria entre as temporadas de 2025 e 2024, até o momento, o São Paulo registrou uma queda de R$ 7,7 milhões em receita. Além disso, aproximadamente 123 mil torcedores a menos compareceram aos seis jogos da primeira fase do Paulistão.

Segundo uma análise do perfil "Comentários SPFC", que levantou e comparou alguns números, mesmo com partidas realizadas em Brasília, o saldo permanece negativo.

Além disso, neste ano, apenas um jogo superou a marca de 30 mil torcedores: o clássico contra o Corinthians, que reuniu 54 mil pessoas no Morumbis. Vale destacar que, em 2024, o São Paulo disputou dois clássicos em casa durante esta mesma fase do campeonato.

São Paulo tem tido baixos números na arquibancada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja comparativos