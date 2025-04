São Paulo promove jogador do Sub-20 em reapresentação

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (18) com novidade. O time promoveu o atacante Lucca, do Sub-20, para começar a treinar com os profissionais.

O meia-atacante Lucca, que atua pela categoria de base do Tricolor, enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 no meio da semana e passou a ser observado como possível reforço para o elenco principal. Ele entra no radar como uma opção para o setor ofensivo do time, que sofre com desfalques por lesão.

Na reapresentação do elenco, os jogadores que atuaram por mais tempo na partida contra o Botafogo realizaram atividades de mobilidade, trabalho de força preventiva e corrida no gramado, seguindo também um cronograma de recuperação muscular.

Para o restante do grupo, o técnico Zubeldía comandou um treino com foco em posse de bola e enfrentamentos de ataque contra defesa, em campo com espaço reduzido.

Em relação aos atletas lesionados, não houve evolução. Calleri, que passará por cirurgia na próxima semana, realizou tratamento no Reffis Plus.

São Paulo se reapresentou de olho no Santos (Foto: Divulgação/ São Paulo)

São Paulo enfrenta o Santos no final de semana

O São Paulo enfrenta o Santos no domingo (20), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time joga no Morumbis e busca sua primeira vitória na competição. A equipe terá um último treinamento antes do clássico na manhã de sábado (19).