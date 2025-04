André Silva realizou uma postagem nas suas redes sociais se manifestando de forma oficial sobre a discussão que teve na quarta-feira, após o jogo do São Paulo contra o Botafogo.

Alan Franco e Luciano se envolveram em uma pequena discussão durante o calor do momento após o final do jogo do São Paulo. As imagens da transmissão mostraram o desentendimento dos jogadores depois do apito final.

Ao que tudo indica, o zagueiro fez alguma cobrança para Luciano e o camisa 10 não teria curtido o tom, o que gerou uma reação um pouco mais acima. André Silva também entrou no meio e tentou conversar com o Alan Franco.

André Silva disse que considera que discussões e diálogos, sejam internos ou não, são normais. O jogador ainda disparou: "quem não se incomodar com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo".

- Ao torcedor são-paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti a camisa do São Paulo, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito profissionalismo, e isso vem sendo feito desde então. Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo. Agradeço a todos que nos apoiam e amam essa instituição acima de tudo. Seguimos focados - escreveu.

Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). O jogo terminou em 2 a 2, com gols de Ferreira e André Silva.