Saiba o que segura Carpini no comando do São Paulo

Publicada em 06/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

A pressão sob Thiago Carpini aumentou após a derrota contra o Talleres, pela Libertadores, mas a diretoria do São Paulo segue bancando o treinador.

Mesmo com a situação envolvendo James Rodríguez, o elenco do São Paulo confia no trabalho de Carpini e acredita em uma virada de chave na temporada. São quatro derrotas e três empates nos últimos nove jogos, com o Tricolor caindo precocemente nas quartas de final do Paulistão, diante do Novorizontino.

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Além disso, a diretoria do São Paulo acredita que Carpini tenha tido pouco tempo no comando da equipe. O treinador está há dois meses e meio no clube e não apenas quebrou o tabu na Neo Química Arena contra o Corinthians, como também venceu o Palmeiras nos pênaltis para conquistar a Supercopa do Brasil.

Na temporada passada, também após uma eliminação precoce no Paulistão, a diretoria do São Paulo havia bancado a permanência de Rogério Ceni. Contudo, o posicionamento mudou após três jogos, e Dorival Jr foi contratado.

A situação de Carpini no São Paulo pode se tornar insustentável caso o Tricolor não vença o Cobresal na quarta-feira (10), no Morumbis, tendo em vista que a Libertadores é o principal objetivo do clube na temporada.