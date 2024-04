Carpini chegou ao Tricolor no início de 2024 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Apesar do momento ruim do São Paulo, o trabalho do técnico Thiago Carpini segue com respaldo interno no clube. De acordo com o próprio treinador, o grupo de jogadores mantém o apoio ao processo implementado na equipe.

O Tricolor vem de derrota para o Talleres pela estreia na Libertadores, em jogo que aconteceu na quinta-feira (4). Além disso, a equipe foi eliminada precocemente do Paulistão ao perder para o Novorizontino nas quartas de final, em pleno Morumbis.

- Qualquer coisa que eu fale em saldo positivo e negativo há controvérsias. Respeito a opinião das pessoas, eu tenho a minha, as minhas convicções. E principalmente o respaldo que eu tenho internamente, que são os atletas e o grupo, isso é o mais importante - revelou Carpini, em entrevista após a derrota na competição Sul-Americana.

O técnico reforçou que não pode pensar nas recentes conquistas pelo clube, como a taça da Supercopa do Brasil diante do Palmeiras e a quebra do tabu no estádio do Corinthians. Ele também não deseja reviver a eliminação para o Novorizontino, e a ideia é trabalhar baseado no momento atual do Tricolor.

- Se eu falar de conquista de Supercopa, de quebra de tabu e da eliminação para o Novorizontino, isso é passado, história para contar. Eu não vivo o passado e o futuro, vivo o presente. Hoje foi um início de temporada, a competição mais importante do ano para o São Paulo. Infelizmente, não começamos como gostaríamos. Mas dentro das dificuldades que tivemos, o jogo tem saldo não positivo pelo resultado, mas os comportamentos e a competitividade dos atletas e a busca pelo gol de empate… A gente sabia das dificuldades de enfrentar uma equipe que vem bem no seu campeonato local. Agora é virar a página, precisamos seguir ajustando e melhorando. O futebol é feito desses momentos, altos e baixos. Quando mais a gente ganha, mais próximo da derrota. Quanto mais a gente perde, mais próximo da vitória. As coisas daqui a pouco voltam a acontecer - concluiu.

Segundo Carpini, jogadores do São Paulo dão respaldo ao trabalho (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Thiago Carpini foi contratado pelo São Paulo no início deste ano com a missão de substituir Dorival Júnior, que assumiu o comando da Seleção Brasileira. O atual treinador tricolor soma 15 jogos, seis vitórias, seis empates e três derrotas.

O São Paulo volta a jogar na próxima quarta-feira (10), contra o Cobresal (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.