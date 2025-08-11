Veja como será a programação do São Paulo em semana cheia

O São Paulo terá uma semana cheia. Com jogo pela Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Tricolor embarcou neste domingo (10) para Medellin, em voo fretado. O time chegou durante a madrugada na Colômbia.

continua após a publicidade

A cidade será palco da partida contra o Atlético Nacional, em jogo que acontece na terça-feira (12), pela ida das oitavas de final da competição. Nesta segunda, o São Paulo ainda faz um treino no local.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Às 18h30 (de Brasília), a equipe treina no CT do Independente Medellin. Vale destacar que no horário local, são duas horas a menos que no Brasil. Na terça-feira, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Atanásio Girardot. O São Paulo retorna para a capital paulista em voo fretado logo após o término da partida.

continua após a publicidade

Na quarta-feira, dia 13, pela primeira vez em mais de dez dias parte do elenco folga. A apresentação no SuperCT será somente para os jogadores que estão em recuperação.

➡️São Paulo lucra valor milionário com ida de Tuta a time do Catar

Na quarta, o elenco volta a se apresentar. A atividade começa às 10h, no SuperCT. Na sexta-feira, mais uma viagem. O time treina de manhã e embarca para Recife na parte da tarde, também em voo fretado. Isso porque no final de semana, a equipe volta a olhar para o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No sábado, dia 16, Sport e São Paulo se enfrentam na Ilha do Retiro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30 (de Brasília). Após o jogo, retornam normalmente para a casa.

No domingo, dia 17, sem descanso. O time volta a treinar às 11h, no SuperCT.

Esta maratona inédita tem acompanhado os primeiros momentos de Hernán Crespo. O calendário não perdoa. São viagens, metas e decisões. Agora, sem Copa do Brasil, o São Paulo tem a expectativa de chegar até as quartas da Libertadores e se manter, pelo menos, no G6 do Brasileirão.

São Paulo embarcou no domingo após treino (Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

Crespo evitou falar sobre o jogo contra o Atlético Nacional

Hernán Crespo evitou falar e cravar algo sobre o jogo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. O técnico tratou como sonho, mas foi direto: tem que ter os pés no chão.

- Eu sonho, mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos, torcedor, para os atletas, mas a realidade é outra. Sonho é sonho. Realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar um sonho. Mas pés no chão - disse.