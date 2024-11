(Foto: Ruben Chiri/ São Paulo FC)







Publicada em 10/11/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O volante Alisson retornou ao time do São Paulo após quase quatro meses parado. O jogador, que passou por cirurgia no tornozelo direito em julho, voltou aos gramados antes do prazo, já que a previsão era de que retornasse apenas em 2025. O técnico Luis Zubeldía colocou o jogador por alguns minutos na vitória do Tricolor sobre o Athletico, no Morumbis.

- A primeira pessoa que acreditou que eu voltaria ainda nesta temporada fui eu. Eu falei que iria voltar. Os fisioterapeutas do São Paulo merecem um prêmio, pois além de fisioterapeutas são psicólogos. Foram me acalmando e falando que seria no tempo certo, mas eu sempre disse que iria voltar. Estou muito feliz e grato por terem passado esse momento comigo e me ajudado - disse Alisson.

O jogador agradeceu ao treinador argentino pela oportunidade. Ele espera utilizar a pausa para a Data Fifa para conquistar um melhor condicionamento físico para melhorar o ritmo de jogo para as próximas partidas do time.

- Agradecer ao Zubeldía pela confiança e por ter me colocado hoje para sentir esse gosto de novo. Não é tão fácil, mas estou muito feliz de ter retornado. Tem agora uns 10, 15 dias pela frente para trabalhar e recuperar um pouco do ritmo, trabalhar com meus companheiros para colocarmos o São Paulo no objetivo que é a vaga na Libertadores -

O São Paulo volta a campo para enfrentar o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, no dia 20, às 16h30. Com o resultado deste sábado (9), o time paulista chega a 57 pontos e cola no G4, atrás por dois pontos.