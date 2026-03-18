Marcos Antônio lamenta derrota do São Paulo, mas se mostra confiante em clássico com Palmeiras

A derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (18), na Arena MRV, pela sétima rodada do Brasileirão, custou caro ao time paulista, que viu o rival Palmeiras vencer o Botafogo e assumir a liderança da competição. O Tricolor teve seu primeiro resultado negativo na competição.

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➡️ Lucas Moura, do São Paulo, sofre choque nas costas, sai de maca e fará exames no hospital

Após a partida, o volante Marcos Antônio, um dos principais jogadores do Tricolor desde a temporada passada, lamentou o placar em Belo Horizonte, mas admitiu que sabia que seria um jogo difícil. Vale lembrar que o São Paulo não vence o Galo em Minas Gerais há dez anos.

- Sabíamos que seria uma partida difícil aqui, mas jogamos muito bem. Infelizmente, a gente não conseguiu acertar o último detalhe para a gente poder fazer o gol, tomamos o gol e saímos com a derrota. Agora é cabeça erguida, temos um clássico pela frente aí para a gente poder buscar a vitória lá na nossa casa diante da nossa torcida - disse Marcos Antônio.

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Em relação à lesão de Lucas Moura, que deixou o gramado do estádio com fortes dores na costela após um choque com Cuello e fará exames no hospital local, o jogador desejou que não seja nada grave para que o camisa 7 possa voltar a campo o mais rápido possível.

- É, agora é a gente ver ali o que aconteceu realmente e que Deus abençoe que não seja nada grave pra gente ter ele aí no sábado com a gente, mas Deus tá com ele (Lucas Moura) - finalizou o volante.

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Agora, o Tricolor se prepara para encarar justamente o Verdão, no sábado (21), às 21h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. A partida será no Morumbis e marcará o encontro do líder e vice-líder da competição.

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