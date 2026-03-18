Após sofrer um trauma durante a partida desta quarta-feira (18), na derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, o meia-atacante Lucas Moura realizou exames de imagem no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e teve diagnosticadas fraturas em duas costelas.

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➡️ Lucas Moura, do São Paulo, sofre choque nas costas, sai de maca e fará exames no hospital

De acordo com informações da assessoria de imprensa do clube, o camisa 7 encontra-se em avaliação no hospital, aguardando liberação para retornar à capital paulista e dar sequência ao tratamento no São Paulo.

Lucas Moura iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 27, no entanto, o jogador se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.

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Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano.

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Com a lesão confirmada, Lucas Moura será baixa no clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.

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Lucas iniciou partida no bando de reservas

Lucas havia começado o duelo contra o Atlético-MG no banco de reservas, assim como o atacante Luciano, também poupado em um primeiro momento. Aos 15 da segunda etapa, o camisa 7 entrou no lugar de Cauly, escolha do técnico Roger Machado para o confronto. Com isso, o jogador ficou apenas 12 minutos em campo antes de sair machucado. Veja o vídeo abaixo.