Lucas Moura realiza exames médicos, e São Paulo atualiza quadro do jogador
Camisa 7 realizou exames médicos em Belo Horizonte na noite desta quarta-feira
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Após sofrer um trauma durante a partida desta quarta-feira (18), na derrota do São Paulo para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, o meia-atacante Lucas Moura realizou exames de imagem no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, e teve diagnosticadas fraturas em duas costelas.
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De acordo com informações da assessoria de imprensa do clube, o camisa 7 encontra-se em avaliação no hospital, aguardando liberação para retornar à capital paulista e dar sequência ao tratamento no São Paulo.
Lucas Moura iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 27, no entanto, o jogador se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.
Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano.
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Com a lesão confirmada, Lucas Moura será baixa no clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.
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Lucas iniciou partida no bando de reservas
Lucas havia começado o duelo contra o Atlético-MG no banco de reservas, assim como o atacante Luciano, também poupado em um primeiro momento. Aos 15 da segunda etapa, o camisa 7 entrou no lugar de Cauly, escolha do técnico Roger Machado para o confronto. Com isso, o jogador ficou apenas 12 minutos em campo antes de sair machucado. Veja o vídeo abaixo.
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