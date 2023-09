Assim como havia acontecido com outras revelações do São Paulo, como Rodrigo Caio, Liziero e Igor Gomes, em anos anteriores, Nestor foi o ‘bode expiatório’ da equipe em 2023. E, embora já tenha declarado que da parte dele era ‘só amor’, não teve sangue de barata e chegou a discutir com um integrante da torcida no intervalo do jogo em que o Tricolor foi eliminado no Campeonato Paulista para o Água Santa, no Allianz Parque.