De olho no Bahia, São Paulo se reapresenta com evolução de lesionados

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira, dia 21 de outubro, no SuperCT. A equipe começa a olhar para o jogo contra o Bahia, que acontece no sábado, dia 25, no Morumbis. O elenco se recupera da derrota por 3 a 0 contra o Mirassol.

Os atletas que atuaram por mais tempo no domingo, dia da partida, fizeram exercícios físicos no gramado. O restante trabalhou com Hernán Crespo e sua comissão técnica. A atividade contou com uma etapa de mobilidade, core, fundamentos técnicos, finalização e um enfrentamento entre duas equipes, este último feito em espaço reduzido.

São Paulo treinou no SuperCT (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo informou sobre evolução de alguns lesionados

O São Paulo informou sobre a situação de alguns lesionados no treino desta terça. O volante Luan (lesão no adutor direito) fez um trabalho de corrida no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas. Enquanto isso, o goleiro Leandro realizou um treinamento específico da posição com os preparadores.

Na quarta-feira (22), o elenco que jogou no final de semana deve treinar com mais intensidade. Na quinta-feira, o Tricolor irá abrir o treino para a imprensa na parte da manhã. Na sexta-feira, o time encerra sua preparação para enfrentar o Bahia.

A situação na tabela não está tranquila. São Paulo está na nona colocação com 38 pontos. Em pontos, está mais próximo do Z4 do que o G6. O time está a sete pontos do Vitória, que é o 17º colocado. Enquanto isso, está a oito pontos do Bahia que abre o G6.

O G6 garante vaga direta na Copa Libertadores. Isso é visto internamente como a única meta até o final do ano, com toda as forças e atenções voltada a isso. Também é previsto na meta orçamentária do clube.