São Paulo na Data Fifa: como foram os primeiros jogos dos seus convocados?

Gonzalo Tapia, Damián Bobadilla e Nahuel Ferraresi, os três jogadores do São Paulo que estão convocados, jogaram seus primeiros jogos nesta Data Fifa. Os atletas defendem o Chile, Paraguai e Venezuela, respectivamente.

continua após a publicidade

Tapia chamou atenção porque jogou contra o Brasil, nesta quinta-feira (4), no Maracanã. O jogador começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e esteve presente em campo por 28 minutos. O Chile foi derrotado por 3 a 0.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Em 31 minutos em campo, o jogador teve desempenho discreto, mas com pontos de destaque. Segundo dados do Sofascore, acertou todos os passes que tentou (8 de 8), registrando 14 ações com a bola. Por outro lado, levou a pior na maioria dos duelos, vencendo apenas 1 em 4 disputados. Sofreu uma falta e acabou perdendo a posse em quatro ocasiões.

continua após a publicidade

➡️São Paulo avalia proposta do Chipre por lateral

Quanto a Bobadilla, o Paraguai empatou sem gols com a Bolívia. Foram apenas oito minutos em campo, e em sua participação, o atleta mostrou segurança nas poucas vezes em que foi acionado.

Teve 100% de aproveitamento nos passes (4 em 4), somou cinco ações com a bola, realizou um desarme e venceu o único duelo que disputou. Inclusive, a seleção do jogador se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo após 16 anos.

continua após a publicidade

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Nahuel Ferraresi, da Venezuela, foi titular contra a Argentina. Em 90 minutos em campo, o jogador somou 35 ações com a bola e teve 78% de acerto nos passes, com 2 lançamentos corretos em 4 tentativas. Na defesa, se destacou com cinco cortes e um desarme, além de vencer 2 dos 5 duelos disputados. Não cometeu faltas, sofreu uma e acabou driblado em duas ocasiões, de acordo com números do Sofascore.

Ferraresi foi titular pela Venezuela (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Os convocados ainda se apresentam para os próximos jogos desta Data Fifa. Estes serão válidos pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja a data do próximo jogo de Gonzalo Tapia

Chile x Uruguai

🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)

Veja a data do próximo jogo de Nahuel Ferraresi

Venezuela x Colômbia

🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)

Veja a data do próximo jogo de Damián Bobadilla

Peru x Paraguai

🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)