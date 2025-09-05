São Paulo na Data Fifa: como foram os primeiros jogos dos seus convocados?
Tricolor tem três convocados nesta Data Fifa
Gonzalo Tapia, Damián Bobadilla e Nahuel Ferraresi, os três jogadores do São Paulo que estão convocados, jogaram seus primeiros jogos nesta Data Fifa. Os atletas defendem o Chile, Paraguai e Venezuela, respectivamente.
Tapia chamou atenção porque jogou contra o Brasil, nesta quinta-feira (4), no Maracanã. O jogador começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e esteve presente em campo por 28 minutos. O Chile foi derrotado por 3 a 0.
Em 31 minutos em campo, o jogador teve desempenho discreto, mas com pontos de destaque. Segundo dados do Sofascore, acertou todos os passes que tentou (8 de 8), registrando 14 ações com a bola. Por outro lado, levou a pior na maioria dos duelos, vencendo apenas 1 em 4 disputados. Sofreu uma falta e acabou perdendo a posse em quatro ocasiões.
Quanto a Bobadilla, o Paraguai empatou sem gols com a Bolívia. Foram apenas oito minutos em campo, e em sua participação, o atleta mostrou segurança nas poucas vezes em que foi acionado.
Teve 100% de aproveitamento nos passes (4 em 4), somou cinco ações com a bola, realizou um desarme e venceu o único duelo que disputou. Inclusive, a seleção do jogador se classificou pela primeira vez para a Copa do Mundo após 16 anos.
Nahuel Ferraresi, da Venezuela, foi titular contra a Argentina. Em 90 minutos em campo, o jogador somou 35 ações com a bola e teve 78% de acerto nos passes, com 2 lançamentos corretos em 4 tentativas. Na defesa, se destacou com cinco cortes e um desarme, além de vencer 2 dos 5 duelos disputados. Não cometeu faltas, sofreu uma e acabou driblado em duas ocasiões, de acordo com números do Sofascore.
Os convocados ainda se apresentam para os próximos jogos desta Data Fifa. Estes serão válidos pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.
Veja a data do próximo jogo de Gonzalo Tapia
Chile x Uruguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Veja a data do próximo jogo de Nahuel Ferraresi
Venezuela x Colômbia
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
Veja a data do próximo jogo de Damián Bobadilla
Peru x Paraguai
🗓️ 09/09, às 20h30 (de Brasília)
